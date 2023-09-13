The Boring Company Ілона Маска так і не запустила гіперлуп зі швидкістю 1100 км/год – однак решта стартапів не здаються

Засновник Tesla та SpaceX говорив про надшвидкісну транспортну систему тунелів з 2013 року, однак на сьогодні його мрія так і не стала реальністю.

Ілон Маск запевняв, що його The Boring Company зможе рити тунелі Hyperloop швидше та ефективніше, ніж більшість сучасних та дорогих систем буріння, а час переїзду від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса можна скоротити до 30 хвилин.

З того часу компанія дійсно проклала 1,5 км сталевий тунель вздовж проспекту Джека Нортропа біля штаб-квартири SpaceX у Хоторні, штат Каліфорнія, який мав стати прототипом майбутніх систем. Утім у листопаді 2022-го року тунель демонтували, перетворивши територію на місця для паркування персоналу компаній Маска.

За кілька місяців після цього The Boring Company оголосила про початок випробування своєї першої повномасштабної високошвидкісної транспортної системи Hyperloop – хоча місце її розташування та характеристики не розголошуються, та й новин щодо системи з того часу майже не було.

Водночас інші стартапи все ще позитивно налаштовані щодо перспективної технології, зокрема й Hyperloop Технічного університету Мюнхена (TUM).

«Я працюю над цим уже 7 років, і ми б цього не робили, якби не вірили», — каже Габріеле Семіно, керівник проєкту в TUM Hyperloop.

Утім стартап все ще «напрацьовує технологію». Цього місяця на автосалоні IAA в Мюнхені TUM Hyperloop продемонструвала кабіну, в якій сидітимуть пасажири. Щодо самого тунелю — то є лише тестова труба довжиною близько 24 метрів.

Семіно очікує, що до кінця цього десятиліття технологія запрацює, а до кінця наступного — матиме довші треки, побудовані через континенти.

Компанія Hyperloop Transportation Technologies (HTT) також досліджує цю технологію.

Технологія Hyperloop має шанси розв’язати масу проблем — це екологічний і надшвидкий вид транспорту, який може зменшити необхідність польотів чи переїздів автотранспортом в таких місцях, як США чи континентальна Європа.

Семіно каже, що це може зняти навантаження з традиційних залізничних ліній, які потім можна буде використовувати для перевезення вантажів; а Європа, ймовірно, буде одним з перших регіонів, які отримають цю технологію.

«Я думаю, що на цей час, зокрема для Hyperloop, регіон, який досягає найбільшого прогресу, — це Європа», — запевняє Семіно.

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, наразі розглядає можливість закласти основу для технології Hyperloop.

Джерело: CNBC