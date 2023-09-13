Новини Технології 13.09.2023 о 12:06

The Boring Company Ілона Маска так і не запустила гіперлуп зі швидкістю 1100 км/год – однак решта стартапів не здаються

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Засновник Tesla та SpaceX говорив про надшвидкісну транспортну систему тунелів з 2013 року, однак на сьогодні його мрія так і не стала реальністю.

Ілон Маск запевняв, що його The Boring Company зможе рити тунелі Hyperloop швидше та ефективніше, ніж більшість сучасних та дорогих систем буріння, а час переїзду від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса можна скоротити до 30 хвилин.

З того часу компанія дійсно проклала 1,5 км сталевий тунель вздовж проспекту Джека Нортропа біля штаб-квартири SpaceX у Хоторні, штат Каліфорнія, який мав стати прототипом майбутніх систем. Утім у листопаді 2022-го року тунель демонтували, перетворивши територію на місця для паркування персоналу компаній Маска.

У 2018 та 2019 роках у тунелі Hyperloop проходили студентські змагання. Фото: The Verge
У 2018 та 2019 роках у тунелі Hyperloop The Boring Company проходили студентські змагання.

За кілька місяців після цього The Boring Company оголосила про початок випробування своєї першої повномасштабної високошвидкісної транспортної системи Hyperloop – хоча місце її розташування та характеристики не розголошуються, та й новин щодо системи з того часу майже не було.

Водночас інші стартапи все ще позитивно налаштовані щодо перспективної технології, зокрема й Hyperloop Технічного університету Мюнхена (TUM).

«Я працюю над цим уже 7 років, і ми б цього не робили, якби не вірили», — каже Габріеле Семіно, керівник проєкту в TUM Hyperloop.

Утім стартап все ще «напрацьовує технологію». Цього місяця на автосалоні IAA в Мюнхені TUM Hyperloop продемонструвала кабіну, в якій сидітимуть пасажири. Щодо самого тунелю — то є лише тестова труба довжиною близько 24 метрів.

24-метрова бетонна труба для випробувань від Технічного університету Мюнхена (TUM) – перша в Європі повністю сертифікована для пасажирських перевезень.
24-метрова бетонна труба для випробувань від Технічного університету Мюнхена (TUM) – перша в Європі повністю сертифікована для пасажирських перевезень.

Семіно очікує, що до кінця цього десятиліття технологія запрацює, а до кінця наступного — матиме довші треки, побудовані через континенти.

Компанія Hyperloop Transportation Technologies (HTT) також досліджує цю технологію.

Технологія Hyperloop має шанси розв’язати масу проблем — це екологічний і надшвидкий вид транспорту, який може зменшити необхідність польотів чи переїздів автотранспортом в таких місцях, як США чи континентальна Європа.

Дописи
Ноутбук проти комп'ютера: неочікуваний результат?
The Boring Company Ілона Маска так і не запустила гіперлуп зі швидкістю 1100 км/год – однак решта стартапів не здаються
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Семіно каже, що це може зняти навантаження з традиційних залізничних ліній, які потім можна буде використовувати для перевезення вантажів; а Європа, ймовірно, буде одним з перших регіонів, які отримають цю технологію.

«Я думаю, що на цей час, зокрема для Hyperloop, регіон, який досягає найбільшого прогресу, — це Європа», — запевняє Семіно.

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, наразі розглядає можливість закласти основу для технології Hyperloop.

Джерело: CNBC

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