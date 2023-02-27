«Правда»: «Бумбокс» та Сергій Жадан створили кліп на саундтрек до воєнної екшн-драми «Мирний-21»

З 22 лютого 2023 року в національний прокат вийшла воєнна екшн-драма «Мирний-21». Пропонуємо ознайомитися з оглядом фільму від ITC.UA. Разом з тим, автори презентували кліп на саундтрек «Правда», в основі якого кадри з фільму. Пісню створили Андрій Хливнюк («Бумбокс»), який написав приспів, Сергій Жадан, який є автором куплетів.

«Правда» звучить на титрах фільму «Мирний-21». Дізнавшись про роботу над новим фільмом та події, які лежать в основі майбутньої стрічки, музикант Андрій Хливнюк запропонував пісню, яка була написана у співпраці з Сергієм Жаданом. Він написав вірші, які згодом стали куплетами. Приспів та музику написав Андрій Хливнюк, аранжування до пісні створив композитор Усеін Бекіров.

«Приспів написав під враженням від куплетів Жадана. Це пісня про людей, на яких тримається наш драний і шкутильгаючий світ», — зазначив Андрій Хливнюк.

У відеороботі використали кадри з фільму, які перегукуються з ідеєю та змістом пісні.

«Мені давно подобається музика Андрія, я дуже люблю його творчість. До того ж у гурті грають мої друзі: барабанщик Олександр Люлякін та піаніст Павло Литвиненко. Пісня насправді мене дуже зачепила емоційно. Ахтем чув її напередодні і попросив зробити сінема-варіант музики. Я залишив мелодію Андрія і зробив оркестровий варіант, змінивши гармонію та грув. Я був радий доторкнутися до творчості гурту «Бумбокс» як кінокомпозитор. Для мене велика честь працювати з Ахтемом Сеітаблаєвим», — розповідає Усеін Бекіров, автор музики до OST та музичний композитор фільму.

Фільм «Мирний-21» створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production.