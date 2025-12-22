Новини Пристрої 22.12.2025 comment views icon

Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки

Huawei представила nova 15, 15 Pro та nova 15 Ultra: новий дизайн, 50 Мп камери та більші батареї

Після випуску тонкої “розкладачки” Mate X7 за $2500, “повітряного” Mate 70 Air та лінійки Mate 80 компанія Huawei представила смартфони серії nova 15: базовий nova 15, а також покращені nova 15 Pro і nova 15 Ultra. Лінійка належить до середнього класу, проте цього року межі між середнячками і флагманами стали ще тоншими. Серія смартфонів Huawei nova 15 дебютувала з новою мовою дизайну dual-ring, оновленими камерами, швидшими процесорами та акумуляторами збільшеної місткості.

Huawei nova 15

Молодша модель Huawei nova 15 отримала 6,7-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю FHD+ (2412×1084 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Новинка використовує чипсет Kirin 8020 — той самий, що стояв у nova 14 Pro та Ultra. Huawei запевняє, що він забезпечує до 42% кращу продуктивність порівняно з Kirin 8000 у звичайній nova 14. Обсяг доступної оперативної пам’яті не уточнюється, а місткість сховища доступна у варіантах 256 ГБ та 512 ГБ.

Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки

Головна камера на задній панелі побудована на базі 50 Мп RYYB-сенсора. Його доповнюють 12-мегапіксельний телефото модуль та мультиспектральний датчик. Фронтальна камера в отворі дисплея також має 50-мегапіксельний сенсор. Смартфон отримав батарею місткістю 6000 мАг та підтримку швидкого заряджання потужністю 100 Вт. Корус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP65.

Huawei nova 15 Pro та nova 15 Ultra

Моделі nova 15 Pro та nova 15 Ultra мають майже однакову апаратну основу. Обидва смартфони оснащені 6,84-дюймовими LTPO OLED-дисплеями з роздільною здатністю 2856×1320 пікселів і адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. Пікова локальна яскравість сягає 4000 ніт, а екран прикриває захисне скло Kunlun Glass.

Смартфони працюють на новому чипсеті Kirin 9010S, який, за заявою Huawei, забезпечує приріст продуктивності на 18% порівняно з Kirin 8020 у попередниках. Обсяг оперативної пам’яті також не вказують. Місткість сховища становить 256 ГБ або 512 ГБ, а у випадку nova 15 Ultra також пропонують версію з накопичувачем місткістю 1 ТБ.

Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки

Основні відмінності проявляються в камерах. На задній панелі можна бачити фірмовий дизайн із двома кільцями камер.

Nova 15 Pro оснащений 50 Мп RYYB основною камерою з діафрагмою f/1.8 і OIS, 12 Мп RYYB телефото модулем та 13 Мп RYYB ультраширококутним модулем.

Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки

Nova 15 Ultra отримав три 50 Мп сенсори RYYB:

  • основний модуль зі змінною діафрагмою f/1.4-f/4.0 та оптичною стабілізацією;
  • перископічний телеоб’єктив з 3,7× оптичним зумом;
  • ультраширококутну камеру з кутом огляду 118°.

У пігулкоподібному вирізі дисплея розмістили 50 Мп фронтальну камеру, доповнену 1,5 Мп мультиспектральним сенсором.

Живлення смартфонів забезпечує акумулятор місткістю 6500 мА·год на основі кремній-вуглецевої технології з дротовою зарядкою потужністю 100 Вт. Версія Ultra додатково підтримує 50 Вт бездротового заряджання. Обидві моделі мають захист від води й пилу за стандартами IP68 та IP69. Також заявлено підтримку супутникового зв’язку та операційну систему HarmonyOS 6.0.

Ціна

Смартфони серії Huawei nova 15 уже доступні для попереднього замовлення в Китаї. Початок постачань запланований на 27 грудня. Ціни представлені в наступній таблиці.

Конфігурація Huawei nova 15 Huawei nova 15 Pro Huawei nova 15 Ultra
256 ГБ пам’яті $383 $496 $596
512 ГБ пам’яті $425 $553 $639
1 ТБ пам’яті $710

Джерело: gsmarena

