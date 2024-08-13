Представлений Google Pixel Watch 3 з Wear OS 5 — вперше два розміри, покращений дисплей та безліч нових функцій

На події Made by Google 2024 був представлений розумний годинник Pixel Watch 3 розміром 41 мм та 45 мм. Обидві версії мають більші екрани, ніж у Pixel Watch 2, частково завдяки меншим рамкам (на 16%).
Дисплей годинника став яскравішим — пікова яскравість збільшилася з 1000 до 2000 ніт, що дуже добре під час денного світла. Дисплей AMOLED має щільність 320 ppi та частоту оновлення до 60 Гц.
Процесор залишився незмінним у порівнянні з торішньою моделлю. Це Qualcomm Snapdragon Wear 5100 зі співпроцесором Cortex M33. Акумулятор 41-мм моделі має місткість 306 мАг, у 45-мм версії — 420 мАг. Google заявляє про ті ж самі 24 години автономної роботи з увімкненим дисплеєм (для порівняння, 18 годин в Apple Watch). У режимі Battery Saver час роботи збільшується до 36 годин.
У найновішій версії Wear OS 5 годинник отримав багато нових програмних функцій. Серед них сповіщення камери Nest Cam і дверного дзвінка, пульт дистанційного керування Google TV, керування камерою телефону Pixel, журнал дзвінків, запис нотаток у Pixel Recorder, Карти Google, Google Wallet, а також покращені функції фітнесу, зокрема режими бігу.
Pixel Watch 3 41-мм коштує $350 за модель Wi-Fi та $450 за варіант LTE. Версія 45 мм коштує $400 та $500 відповідно.
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Джерела: TechCrunch, Phone Arena
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