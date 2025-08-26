Претендент на "Гру року"? Shinobi: Art Of Vengeance оцінили у 89/100 на Opencritic, одна з найвищих оцінок у 2025-му

SHINOBI: Art of Vengeance / Lizardcube

2D екшн-платформер Shinobi: Art of Vengeance стрімко вирвався у топ рейтингу Metacritic та Opencritic. Гра стала однією з найвище оцінених ігор 2025 року.

Оцінки критиків поставили проєкт SEGA на один рівень із Kingdom Come: Deliverance 2 та Monster Hunter Wilds. Ба більше Shinobi вже перевершила Mario Kart World та Doom: The Dark Ages. А поки що вона “дихає в спину” Death Stranding 2: On the Beach — ще один бал і вона опиниться на одній сходинці з грою Хідео Кодзіми.

Якщо казати про конкретні цифри, то на Metacritic платформер отримав 88/100, а на Opencritic трохи вище — 89/100. Найбільше критики оцінили динамічну бойову систему, унікальний мальований стиль, складну платформінгову механіку та вдало оновлену класику.

“Завдяки розкішному мальованому стилю та динамічному бою, Shinobi: Art of Vengeance стала однією з моїх улюблених ігор 2025 року — і одним із найкращих 2D екшн-платформерів за останні роки”, — пише PlayStation Universe (95/100).

В інших рецензіях зазначають, що сюжет там на любителя. Задум класичний: Джо Мусаші — останній ніндзя свого клану, який вирушає мстити зловісній корпорації ENE та її лідеру, щоб зупинити їхнє зло і врятувати світ. Платформінг часом може дратувати, а деякі рівні затягуються — але на цьому, власне, всі претензії й закінчуються, пише Push Square (90/100).

“Shinobi: Art of Vengeance — це той тип екшн-ігор, які сьогодні майже не створюють — і вона грається навіть краще, ніж виглядає”, — додає IGN Benelux (100/100).

Гру створили автори Streets of Rage 4 зі студії Lizardcube. Вони зберегли впізнаваний стиль, потужний саундтрек і додали метроїдванія-елементи для дослідження між боями. Все це робить новий Shinobi не лише якісним перезапуском легендарної серії, а й серйозним “претендентом на Гру року”.

Геймплей поєднує меч, кунаї та магічні техніки “Нінпо” для бою. Ніндзя Джо Мусаші використовує швидкі комбо, акробатику і систему “Shinobi Execution”, яка дозволяє знищувати кількох ворогів одночасно. А от скільки триває проходження сюжету поки що невідомо.

Геймплейний трейлер з бойовими механіками

Shinobi: Art of Vengeance виходить 29 серпня 2025 року на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One та Series X/S. Steam дозволяє передзамовити гру за ₴1 079 до дня релізу, а потім ціна буде без знижки в 10% — ₴1 199. Також Digital Deluxe Edition за акційною ціною ₴1 349 дає ранній доступ на три дні, косметичні предмети, стартову валюту, артбук і саундтреки. Ще в майбутньому вийде додатковий рівень із класичними лиходіями SEGA.