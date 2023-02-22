Пріоритетний режим для Apple залишив інших клієнтів TSMC без можливості випускати чипи за 3-нм техпроцесом до кінця 2023 року

Процесори у більшості сучасних флагманських смартфонів виробляються компанією TSMC на базі 4-нм техпроцесу. Цього року очікується поява нового смартфону Apple iPhone 15 Pro, який отримає чип, виготовлений за нормами 3-нм техпроцесу. Схоже, що цього року це буде єдине рішення із чипсетом, виготовленим за цим передовим техпроцесом.

Нинішні флагманські процесори, такі як Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та A16 Bionic, виробляються на базі 4-нм техпроцесу, який є похідним від 5-нм технології. 3-нм техпроцес є переходом на повний вузол. Перший вузол класу 3 нм відомий як N3, забезпечить підвищення продуктивності до 15% при тій же потужності, або підвищення ефективності на 30% при тій же продуктивності в порівнянні з 5-нм технологією.

Як очікується, на базі 3-нм техпроцесу для Apple виготовлятимуться процесори A17 (для iPhone 15 Pro та Ultra) та M3 (для нових MacBook Air та iMac). І, як повідомляє DigiTimes, Apple оформила замовлення у TSMC на всі наявні виробничі потужності N3. Таким чином конкурентам, що випускають процесори для Android-смартфонів, просто не залишиться можливості розмістити замовлення на вузол N3. Йдеться про компанії Qualcomm та MediaTek.

З урахуванням нових даних, Qualcomm і MediaTek не випускатимуть власні рішення на базі 3-нм техпроцесу до кінця 2023 році (такі чутки циркулювали і раніше). У такому разі вони перейдуть вже на друге покоління 3-нм технології TSMC, яка називається N3Е. Очікується, що серійне виробництво на базі цього вузла розпочнеться наприкінці цього року. Отже, готові пристрої слід очікувати вже 2024 року.

Додамо, Apple є найбільшим клієнтом TSMC, який дає близько 25% доходу. Не дивно, що компанія з Купертіно отримує пріоритет у черзі формування замовлень при освоєнні передових техпроцесів виробництва чипів.

Джерело: phonearena