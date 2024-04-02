Про піратство та контент українською. Розмова з головредом ITC.ua Тімуром Вороною

Виконавчий директор Creators Media Group та головред сайту ITC.ua Тімур Ворона дав інтерв’ю ведучому та автору ютуб-каналу «Переговорка» Олександру Глущенку, де серед іншого обговорив проблеми піратства в Україні.

Викладаємо у статті основні тези (текст мінімально відредаговано для зручності читання) — нижче додали повне інтерв’ю.

Піратство — вже не в моді

«5 років тому в нас взагалі ніхто не платив за контент. Всі піратили — качали з торентів ігри, фільми. Зараз ситуація змінилась… Піратство перестає бути модним».

«Коли людина заробляє достатньо грошей — вона не пожаліє 5-10 баксів за контент. Але платити стільки ж, якщо твій бюджет 15,10 чи 5 тисяч гривень — це задорого».

«На ITC.ua дуже активна коментаторська спільнота. За минулий рік читачі залишили 140 тисяч коментарів на сайті, і в нас дуже засуджують піратство. Один з випадків — блог, в якому людина згадувала, як «спіратила» вінду».

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Ворожа пропаганда в піратському контенті

«Мій батько живе в селі в Київській області, де мешкає близько тисячі людей: як правило, небагаті, які живуть на пенсію плюс якісь невеликі підробітки. Деякі дивляться якісь дешеві піратські ОТТ, а потім починають ходити по селу (як до війни, так і зараз) з фразами «кто домбіл бомбас», «не все так однозначно» і подібне. Таким чином росія за допомогою цих дешевих ОТТ розповсюджувала пропаганду роками».

«Інше питання — а чому ж це не заблокувати? Кожна українська влада намагається зробити реєстр заборонених сайтів. В теорії це, начебто, має сенс, тому що дійсно російська пропаганда та антиукраїнські сайти мають блокуватися, але ніхто не може завадити пересічному чиновнику, який працює в силовій структурі, заблокувати абсолютно нормальний сайт і використовувати це, як спосіб вимагати хабар. За жодної влади — від Кучми до Зеленського, на жаль, на бізнес тисли».

Прим.: 9 листопада Нацрада з питань телебачення і радіомовлення внесла 16 відеосервісів до переліку сервісів держави-агресора та заборонила їхню трансляцію. У переліку й HD Rezka — за даними Kantar, цей піратський онлайн-кінотеатр протягом 2021–2022 років лише раз випадав зі списку 25 найпопулярніших в Україні сайтів. За даними Similarweb, у жовтні 2023 року сайт Hdrezka.ag мав 50 млн візитів (73% аудиторії – з України), а Rezka.ag – 91 млн візитів, з яких 51% українських. Для порівняння найпопулярніший легальний онлайн-кінотеатр України Megogo має майже 16 млн унікальних користувачів на місяць, за даними Forbes.

У березні 2024 року Україна приєдналася до міжнародної платформи WIPO ALERT, де разом з іншими 14 державами формуватиме перелік вебсайтів, що порушують права інтелектуальної власності.

За останніми даними Bloomberg, Україна посідає 6 місце у ТОП-10 країн-лідерів за споживанням піратського контенту.

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Україномовний контент

«На превеликий жаль, до повномасштабної війни, і навіть до 2014 року, в Україні робили вкрай мало україномовного контенту. Взяти всі українські відомі продашн-студії, шоубіз — більшість працювали на росію».

«В росії оці всі серіали про «ментів» та «бригади», усе це російське мило знімали пачками. Скільки якісних українських фільмів було знято до 2022 року? Ті стрічки, на які виділялись державні гроші — у більшості своїй, вибачте, це жах. Просто відмив грошей. Нема підтримки держави, нема ринку, нема контенту. За що платити, коли не було контенту?».

«Тільки зараз під час війни, коли ми відмовились від усього російського, то почали створювати контент саме в Україні, українською і зараз я вважаю, що в нас є класна можливість, щоб люди платили саме за нього».