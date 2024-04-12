Прощавай, «кератин». В США заборонять деякі засоби для випрямлення волосся, але й решта — не надто безпечні

Очікується, що наприкінці квітня Управління з контролю за продуктами й ліками у США (FDA) заборонить використання формальдегіду у нині популярних засобах для випрямлення волосся, однак експерти кажуть, що цього «недостатньо».

Формальдегід (формалін або метиленгліколь у рідких формах) — відомий канцероген для людини, який пов’язують з різними видами раку (зокрема лейкемією чи раком носоглотки) за тривалого використання чи використання у великих кількостях. Так само речовина може викликати проблеми з диханням — сюди ж відносять появу та загострення астми у дорослих та дітей. Також вважається, що формальдегід потенційно підвищує ризики проблем з фертильністю та викиднів.

Як активний інгредієнт формальдегід вже заборонений у Бразилії, Канаді та ЄС — однак все ще широко використовується у продуктах для вирівнювання волосся в США. Наразі, за даними Департаменту охорони здоров’я Нью-Йорка, на ринку представлено понад 150 таких засобів, що містять формальдегід. Водночас очікуваної заборони FDA замало, щоб зробити такі продукти безпечними, вважають експерти, опитані виданням Live Science.

То як діє формальдегід в продуктах для випрямлення волосся?

Під час процедур спеціалізовані засоби нагріваються, а сама речовина виділяється у повітря у вигляді пари — як клієнти, так і сам майстер можуть отримати подразнення шкіри, відчувати печіння в очах чи кашляти. Це, якщо говорити про короткострокові симптоми — про довгострокові згадували вище.

У FDA радять клієнтам питати майстрів про склад засобу для випрямлення чи самостійно перевіряти етикетки на згадки про формальдегід чи його альтернативні назви. Але: оскільки формальдегід утворюється у процесі — він може не згадуватись у складі. Тож варто звернути увагу на такі назви, як: timonacic acid, dimethoxymethane, decamethyl-cyclopentasiloxane (саме вони виділяють формальдегід при нагріванні й також у перспективі можуть потрапити під заборону у США).

Не формальдегідом єдиним

Гліоксилова кислота (glyoxylic acid) часто позиціюється як безпечніша альтернатива формальдегіду — але і її в деяких неофіційних звітах пов’язували з ушкодженням нирок. Водночас речовина активно використовується для виробництва ароматизаторів, парфумерії та фармацевтичних препаратів.

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«Там можуть бути хімічні речовини, для оцінки яких ми фактично не маємо достатньо інформації про здоров’я [в певних контекстах], а люди їх наносять собі на голову», — каже Трейсі Вудрафф, директор Програми з репродуктивного здоров’я та навколишнього середовища Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Деякі засоби для випрямлення волосся, які зазвичай не містять формальдегіду, з усім тим, були пов’язані з такими типами раку, як рак матки та рак яєчників, каже Жасмін Макдональд, доцент кафедри епідеміології Колумбійського університету. Окремі дослідження показали, що ці продукти можуть містити важкі метали, а також фталати та парабени, які подекуди можуть порушувати роботу гормонів людини.

Насправді заборона в першу чергу буде спрямована на захист самих майстрів, які більше за інших піддаються тривалому впливу формальдегіду. Рішення FDA також може стати прецендентом для усунення інших хімічних речовин, що викликають занепокоєння — як-от ті, що використовуються у хімічних завивках.