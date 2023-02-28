Старт продаж первых процессоров AMD Zen 4 (AM5) с 3D V-Cache — от ₴28,6 тыс. за Ryzen 9 7900X3D и от ₴33,9 тыс. за Ryzen 9 7950X3D

AMD сообщила о начале продаж новых настольных процессоров серии Ryzen 7000X3D – Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D. Это первые настольные CPU AMD AM5 на базе архитектуры Zen 4 с поддержкой технологии 3D V-Cache. Желающие уже могут приобрести их в украинских магазинах электроники, если, конечно, готовы выложить кругленькую сумму.

Цены на Ryzen 7000X3D в Украине

AMD позиционирует процессоры Ryzen 7000X3D с 3D V-Cache как высокопроизводительные решения для геймеров, создателей контента и пользователей рабочих станций. Серия Ryzen 7000X3D отличается наличием памяти 3D V-Cache, что существенно увеличивает доступный объем кэш-памяти процессора. Так, топовая модель Ryzen 9 7950X3D с 16 вычислительными ядрами содержит 144 МБ кэш-памяти, тогда как 16-ядерный чип Ryzen 9 7950X имеет «только» 80 МБ кэш-памяти. В то же время, новинка отличается меньшим аппетитом, ее показатель TDP снижен сразу на 50 Вт – до 120 Вт.

Новые процессоры производятся по нормам 5-нанометрового технологического проса. Модели Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D имеют 12 или 16 вычислительных ядер и поддерживают 24 или 32 потока инструкций соответственно. Ниже приводим подробные технические характеристики каждой модели.