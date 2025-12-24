Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10

Процесор AMD Ryzen 5 3600 / cgmagonline

Через здорожчання пам’яті DDR5 продажі ПК на платформі AMD AM4, що підтримують DDR4, стрімко зростають у всьому світі. Навіть старі чипи, як Ryzen 5 3600, вриваються у топи.

У німецького ритейлера Mindfactory, котрий регулярно публікує звіти про продажі відеокарт та процесорів, AM4 наближаються до 34% асортименту. Також займають чотири місця у списку 10 бестселерів Amazon US. Як зазначає Wccftech, зараз AM4 набирає обертів так швидко, що потенційно може зайняти обійти AM5.

У багатьох роздрібних продавців можна спостерігати різке зростання продажів процесорів Ryzen попередніх поколінь. Порівняно зі статистикою продажів лише два тижні тому, у Mindfactory набагато краще розходяться чипи AM4, які раніше становили близько 24% від загальної кількості — тобто відбулося збільшення частки на 10%. Такий стрибок не є звичайним, і його важко пояснити якимись іншими причинами.

Процесори AM5, на які два тижні тому припадало близько 70%, зараз складають 57,5 %. У топ-10 найбільш продаваних процесорів є три Ryzen 5000, але в топ-20 їх вже дев’ять. подібне відбувається й в інших регіонах. На Amazon US серед 10 найбільш продаваних процесорів належать до платформи AM4. Тут також можна побачити дев’ять процесорів AM4 у топ-20, і вони продовжують з’являтися.

Наразі Ryzen 7 5800XT є найпопулярнішим процесором американського Amazon. Шосте місце дивує чипом Ryzen 5 3600. Проте рейтинги популярності були б зовсім іншими, якби AMD нещодавно не зняла з виробництва 5800X3D та 5700X3D. Як повідомлялося раніше, користувачі вимагають повернення цих процесорів або їхнього еквівалента, тож AMD могла б задовольнити попит.