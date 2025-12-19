Новини IT-бізнес 19.12.2025 comment views icon

Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов стала привабливою, але іноді чип коштує як 9800X3D

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Через менший попит пам’ять DDR4 дорожчає не так сильно, як DDR5, що робить платформу AMD AM4 привабливою. Але популярний процесор Ryzen 7 5800X3D став рідкісним та дорогим.

Аргументи на користь повернення Ryzen 7 5800X3D лунають у мережі все голосніше, оскільки ціни на DDR5 роблять оновлення платформи недоступним для багатьох власників AM4. Оглядачі вказують на просту проблему: власники AM4 більше не мають легкого шляху отримати процесор з 3D V-Cache у магазині.

Зараз пам’ять стала чи не найбільшою статтею витрат під час збирання середнього ігрового ПК. Згідно з цінами ComputerBase, вартість комплектів оперативної пам’яті зросла в середньому приблизно на 252% з середини вересня, тоді як єдиний комплект DDR4 у магазині зріс приблизно на 154%. Тож ідея переходу з AM4 та комплекту DDR4 на AM5 плюс DDR5 здається усе менш вдалою.

У той самий час ринок вживаних процесорів зараз оцінює Ryzen 7 5800X3D не як старий чип, а як дефіцитний компонент. Як розповідає VideoCardz, у деяких регіонах 5800X3D може коштувати дорожче, ніж Ryzen 7 7800X3D, наближаючись навіть до 9800X3D. Ryzen 7 7800X3D все ще гарний вибір для AM5, але вартість DDR5 є перешкодою — ось чому 5800X3D такий актуальний. AMD також могла б випускати якийсь інший варіант доступний процесор AM4 X3D з підтримкою AM4 могли оновити процесор, зберігаючи DDR4.

“Тож як щодо цього, AMD? Повернення 5800X3D або, ще краще, новий чип AM4 X3D з вищою тактовою частотою було б добре як для AMD, так і для геймерів. Оскільки виробники пам’яті прогнозують, що ціни на оперативну пам’ять DDR5 залишатимуться високими ще довго, а попит на інфраструктуру штучного інтелекту стрімко зростає, на ринку комп’ютерних ігор існує велика ніша, яку можна завоювати”, — пише Бен Хардвідж з Club386.

Також ще на початку 2025 року зник процесор 5700X3D, ще один варіант, котрий був би привабливими зараз. Але водночас AMD цьогоріч випустила чотириядерний 5500X3D, а три місяці тому вийшов Ryzen 5 5600F. Тож поява ще одного чипа для AM4 — не щось неможливе.

