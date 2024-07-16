Процесори Intel Bartlett Lake-S для LGA-1700 з дивною конфігурацією вийдуть у 2025 році, — неофіційно

Згідно з витоком, настільні процесори Intel Bartlett Lake-S будуть випущені у 2025 році. Це гібридні процесори з новими ядрами Bartlett Lake (BTL), а також Alder Lake (ADL) та Raptor Lake (RPL).
Цим сімейством процесорів Intel продовжує життя платформі LGA-1700. Процесори Intel Bartlett Lake-S спочатку задувалися як призначені для мережевих та тонких пристроїв, але виявилося, що ця інформація була неточною. За словами автора витоку Jaykihn, процесори вийдуть на споживчий ринок.
Сімейство Intel Bartlett Lake-S матиме п’ять рівнів за характеристиками та дві групи — з обома типами ядер ADL та RPL (TDP 45 Вт та 65 Вт) і лише з продуктивними BTL (TDP 45 Вт, 65 Вт та 125 Вт). У ньому буде один процесор Core 9 (не Ultra) лише з 12 продуктивними ядрами. Чипи Core 7 будуть доступні у конфігураціях 10P або 8P+16E. Core 5 вийдуть у варіантах 8P, 6P+8E та 6P+4E. Молодші чипи Core 3 та Core Processor матимуть 4 та 2 продуктивних ядра ADL / RPL.
Рішення Intel перезапустити чипи Raptor Lake / Alder Lake паралельно з новими, лише з продуктивними ядрами, ймовірно, націлене на конкуренцію з платформою AMD AM4, яка все ще актуальна. За словами джерела, нова серія процесорів буде запущена в січні 2025 року.
Відомі характеристики 9 процесорів Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) — чипи з’являться у вересні, будуть ще моделі
Джерело: VideoCardz
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: