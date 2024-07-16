Процесори Intel Bartlett Lake-S для LGA-1700 з дивною конфігурацією вийдуть у 2025 році, — неофіційно

Згідно з витоком, настільні процесори Intel Bartlett Lake-S будуть випущені у 2025 році. Це гібридні процесори з новими ядрами Bartlett Lake (BTL), а також Alder Lake (ADL) та Raptor Lake (RPL).

Цим сімейством процесорів Intel продовжує життя платформі LGA-1700. Процесори Intel Bartlett Lake-S спочатку задувалися як призначені для мережевих та тонких пристроїв, але виявилося, що ця інформація була неточною. За словами автора витоку Jaykihn, процесори вийдуть на споживчий ринок.

Сімейство Intel Bartlett Lake-S матиме п’ять рівнів за характеристиками та дві групи — з обома типами ядер ADL та RPL (TDP 45 Вт та 65 Вт) і лише з продуктивними BTL (TDP 45 Вт, 65 Вт та 125 Вт). У ньому буде один процесор Core 9 (не Ultra) лише з 12 продуктивними ядрами. Чипи Core 7 будуть доступні у конфігураціях 10P або 8P+16E. Core 5 вийдуть у варіантах 8P, 6P+8E та 6P+4E. Молодші чипи Core 3 та Core Processor матимуть 4 та 2 продуктивних ядра ADL / RPL.

Рішення Intel перезапустити чипи Raptor Lake / Alder Lake паралельно з новими, лише з продуктивними ядрами, ймовірно, націлене на конкуренцію з платформою AMD AM4, яка все ще актуальна. За словами джерела, нова серія процесорів буде запущена в січні 2025 року.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: VideoCardz

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.