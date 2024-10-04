Проти NVIDIA можуть поновити справу про приховання даних продажів відеокарт майнерам

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Міністерство юстиції США (DOJ) та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звернулися до Верховного суду, найвищої судової інстанції США, із закликом дозволити продовження колективного позову інвесторів проти NVIDIA, в якому компанію звинуватили у фінансових маніпуляціях, пов’язаних з продажами відеокарт для криптомайнерів.

2 жовтня у своєму документі заступник генерального прокурора США Елізабет Прелогар та старший юрист SEC Теодор Вайман заявили, що позов має «достатньо деталей», щоб подолати попереднє рішення окружного суду про його закриття. Вони також додали, що Верховний суд має дати дозвіл на його відновлення через апеляційний суд.

Вперше інвестори подали позов проти NVIDIA у 2018 році, стверджуючи, що компанія приховала понад $1 млрд доходів від продажів графічних процесорів (GPU) майнерам криптовалют. У позові йдеться про те, що продажі компанії були штучно завищені через майнерів, що стало очевидним, коли у 2018 році продажі NVIDIA різко впали разом із ринком криптовалют.

Попри те, що справу було закрито, у 2021 році Апеляційний суд США дев’ятого округу в Сан-Франциско поновив її, після чого NVIDIA погодилася виплатити штраф у розмірі $5,5 млн.

Тепер група інвесторів подала апеляцію, яка призвела до відновлення справи. NVIDIA, своєю чергою, подала петицію до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

Крім того, 12 колишніх співробітників SEC подали окремий документ, в якому підтримали позов інвесторів, наголосивши, що «приватне забезпечення дотримання федеральних законів про цінні папери є життєво важливим для прозорості ринків капіталу США».

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Ще шість додаткових документів на підтримку інвесторів було подано 2 жовтня. Серед них — кількісні експерти, правові професори, інституційні інвестори, Американська асоціація правосуддя та Коаліція проти шахрайства.

ЯК не дивно, але акції NVIDIA (NVDA) підскочили, а не навпаки. Причиною стало те, що 3 жовтня генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що попит на чіпи Blackwell наступного покоління був «шаленим».

«Виробництво Blackwell йде за планом, – сказав Хуанг. «Всі хочуть мати найбільше і всі хочуть бути першими».

Акції NVIDIA зросли приблизно на 170% за останні 12 місяців і більш ніж на 2700% за останні 5 років. З початку 2024 року Nvidia зросла приблизно на 150%.

Також вартість цінних паперів NVIDIA рухається вгору, оскільки компанія підтримала розробника ChatGPT OpenAI (MSFT) в останньому раунді фінансування, який завершився в середу. OpenAI змогла залучити додаткові $6,6 млрд, щоб досягти оцінки в $157 млрд, що є ще одним «бичачим» сигналом для буму ШІ.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Обміфай — це надійний український моніторинг криптообмінників, який пропонує вигідні курси обміну криптовалют, фіату та грошей з популярних платіжних систем. Платформа надає безпечний та швидкий обмін завдяки страховому депозиту, що гарантує додатковий рівень захисту. Крім того, доступний зручний мобільний додаток для обміну в будь-який час і з будь-якого місця. Популярні напрямки обміну:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20