Провідний менеджер Microsoft вважає Apple macOS кращою за Windows 11

Робоче місце менеджера Microsoft Мерілла Фернандо з MacBook та Mac Studio / X

«Якби Балмер був генеральним директором, мене б звільнили за цей твіт», — жартує старший менеджер з продуктів Microsoft Мерілл Фернандо. Його квітневий допис став популярним.

Високопоставлений менеджер Microsoft використав нещодавнє вірусне фото співачки Кеті Перрі після її повернення на Землю з нещодавньої короткої космічної подорожі. На ній Перрі цілувала землю після успішного польоту. Пост був жартівливим, але якщо людина є керівником у відомій компанії до неї прикуто багато уваги. Він зібрав понад 700 тис. переглядів та понад 11 тис. лайків.

Me going back to macOS after being forced to spend an hour on Windows pic.twitter.com/lXwJibVjWb — Merill Fernando (@merill) April 20, 2025

Після неочікуваного успіху Фернандо докладніше розповів про свою робочу станцію, а також інші деталі свого контексту. Його улюбленим пристроєм є робочий MacBook (Microsoft надала можливість вибрати Mac або ПК з Windows), а для особистих проєктів, як подкасти, розсилки чи створення ПЗ з відкритим кодом він використовує Mac Studio.

Менеджер каже, що також користується сервісами Microsoft, зокрема DevBox, віддалено через застосунок для macOS. А коли потрібно щось запустити у Windows, запускає віртуальну машину Parallels.

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This is how my desktop looks like I avoid doing personal things on my work laptop and use Mac Studio for my podcast, newsletter and other open source projects. pic.twitter.com/LoJ2JwuQx8 — Merill Fernando (@merill) April 21, 2025

Говорячи про продуктивність, Мерілл Фернандо згадує Raycast як свій секретний інгредієнт для швидкого перемикання між Teams, Outlook, VSCode, Terminal та іншими програмами. Для перегляду вебсторінок він використовує Microsoft Edge у робочих завданнях, а особисто — браузер Arc. Фернандо досі на посаді, отже сучасне керівництво Microsoft не вважає використання конкурентних продуктів великим гріхом.