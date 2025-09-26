Пристрій з камерою та ШІ загоює рани на 25% швидше

Пристрій a-Heal/Rolandi et al

Американські дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі розробляють пристрій на основі ШІ a-Heal для швидкого загоєння ран.

Серед іншого, пристрій включає крихітну флуоресцентну камеру для візуалізації рани, кільце з 12 світлодіодів для освітлення, електроди для стимуляції ділянки з раною, а також резервуари та біоелектронні приводи для зберігання та подачі рідинних лікарських засобів. Разом з джерелом живлення пристрій кріпиться до шкіри на ділянці з раною.

Після встановлення та активації a-Heal робить знімки пораненої ділянки кожні дві години та передає їх по бездротовому зв’язку. ШІ-агент, встановлений на комп’ютері, аналізує зображення, порівнюючи поточний стан заживлення із кінцевим результатом.

Якщо рана загоюється недостатньо швидко, ШІ надсилає сигнал системі a-Heal, щоб та чинила вплив на рану електричним полем, посилюючи переміщення клітин, або ж ввела необхідну дозу лікарського засобу. У рамках 22-денного дослідження на свинях лікарським засобом виступав селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну, відомий як флуоксетин, який прискорює заживлення пошкоджених тканин внаслідок зменшення запалення.

Внаслідок комбінованого підходу рани у свиней загоювались приблизно на 25% швидше, ніж в контрольної групи. Дослідники сподіваються, що такий підхід може бути перспективним, особливо у регіонах, де спостерігається недостатній рівень медичного обслуговування.

“Наша система сприймає всі сигнали організму та за допомогою зовнішнього втручання оптимізує процес одужання, — пояснює один з авторів розробки, професор Марко Роланді.

Однак науковці зазначають, що їхнє дослідження мало певні обмеження. Розмір вибірки був дуже невеликим, а терапевтичні препарати хоча і продемонстрували ефективність у доклінічних випробуваннях, все ж не отримали дозволу від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Окрім цього наразі відсутні безпосередні порівняння результатів лікування з використанням машинного навчання та використанням пристрою вручну, а також іншими клінічно схваленими режимами, що виходять за межі стандартного лікування. Дослідники зосереджувались виключно на неінфікованих ранах, що не охоплюють усю складність ймовірних клінічних випадків.

Необхідні подальші дослідження інфікованих ран. Наступні дослідження вивчать, як замкнута система під управлінням ШІ працює з такими ранами. Поточний пристрій може бути покращений шляхом мініатюризації електроніки, а гнучка платформа може розширити використання на більші або нерівні рани.

Результати дослідження опубліковані у журналі npj Biomedical Innovations

Джерело: UC Santa Cruz; New Atlas