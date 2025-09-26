Дослідники розробляють костюм проти акул: кусає, але не вбиває

Flinders University

Австралійські дослідники створюють гідрокостюм, невразливий до укусів акул.

Акули нерідко становлять небезпеку для дайверів та туристів на популярних курортах та в океані. Укус акули може виявитись смертельним, якщо призведе до великої кровотечі.

Австралійські науковці випробовують новий тип гідрокостюма з високотехнологічних волокон, достатньо міцних, щоб витримувати укуси акул. За результатами нещодавніх досліджень науковці встановили, що подібні гідрокостюми знижують ризик серйозних травм, які можуть призвести до смерті або втрати кінцівок.

Дослідники вже випробували 4 нових типи тканини, дозволяючи великим білим і тигровим акулам гризти їх. Результати продемонстрували значне скорочення глибоких проколів та серйозних розривів.

“Хоча між чотирма випробуваними матеріалами були невеликі відмінності, всі вони зменшили обсяг суттєвих та критичних ушкоджень, які зазвичай пов’язані з сильною кровотечею та втратою тканин чи кінцівок”, — зазначає доктор Том Кларк з Університету Фліндерса.

Дослідники у гідрокостюмах прибули у місця, де мешкають акули: біля островів Нептун у Південній Австралії – для білих акул та біля острова Норфолк – для тигрових. Вони приманювали акул рибою, а після замінювали рибу на дошки, загорнуті в піну, покриту або звичайним неопреном, або одним із нових матеріалів, стійких до укусів: Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S або Brewster.

Коли акули кусали, їхні зуби занурювались у піну, що імітує щільність людських тканин. Після цього дослідники вимірювали пошкодження внаслідок укусів, класифікуючи їх від поверхневих до критичних. Протягом 19 днів з білими акулами та п’яти днів з тигровими акулами вони зібрали дані про 152 укуси.

За результатами усі чотири матеріали зменшували пошкодження від укусів акул. Тигрові акули жодного разу не завдали критичних пошкоджень кожному з матеріалів. У деяких випадках були зафіксовані критичні пошкодження від білих акул, коли використувався лише неопрен.

“Хоча ці костюми не виключають усіх ризиків (наприклад, внутрішні пошкодження все одно можуть виникнути), наші результати показують, що вони можуть знизити втрату крові та травми від серйозних рваних ран та проколів, потенційно рятуючи життя”, — зазначає керівник дослідження, професор Чарлі Хувенірс.

За статистикою, укуси акул доволі рідкісне явище. Однак у разі нападу, отримані травми можуть виявитись дуже серйозними через стрімку кровотечу. За останнє десятиліття в Австралії щорічно внаслідок нападів акул у середньому 20 людей отримували травми, а майже троє гинули.

Більшість смертельних випадків та травмування були викликані нападами великих білих та тигрових акул, які мають дуже гострі зуби. Окрім цього гідрокостюми, що захищатимуть від укусів акул, усунуть необхідність встановлення захисних сіток, які вбивають черепах та дельфінів, а не тільки акул.

Результати дослідження опубліковані у журналі Wildlife Research

Джерело: ZMEScience