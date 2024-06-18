ПриватБанк запустить мобільні та енергонезалежні ресайкл-банкомати у прифронтових регіонах України

Українці в прифронтових регіонах зможуть отримувати банківські послуги за допомогою мобільного банкомату ПриватБанку.

Окрім видачі готівки, ресайкл-банкомати Створені з перероблених або вживаних матеріалів дозволять отримувати майже всі доступні банківські послуги: від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Фахівці банку, що працюватимуть з мобільним банкоматом, допоможуть клієнтам за необхідності.

«Наші клієнти безпечно та в зручному, наскільки це можливо, форматі зможуть отримувати зарплатню, соціальні виплати, перекази, депозити та інше», — каже член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Мобільний банкомат працює на базі інкасаторського авто, оснащений необхідними системами захисту та відеоспостереженням, а також має незалежні енергопостачання та зв’язок.

«Головне — це унікальна система незалежного енергопостачання та зв’язку, що дозволяє броньованому мобільному банкомату працювати в автономному режимі майже добу», — зазначає керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.

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