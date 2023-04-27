«Привиди у Венеції‎» викликають детектива Еркюля Пуаро з відпустки у новій екранізації Кеннета Брана (офіційний український трейлер+дата виходу)

Кеннет Брана, як і в попередніх роботах «‎Вбивство у «Східному експресі» (2017) та «‎Смерть на Нілі» (2022), взяв на себе подвійну роботу – режисерську та головну роль.

Курс Бізнес-аналітика Ми навчимо аналізувати бізнес-процеси в IT Наші студенти працюють в Dell та Microsoft Теж так хочу

«Привиди у Венеції‎» створені на основі роману Агати Крісті «Вечірка на Гелловін‎» 1969 року, який часто розглядають як «одну із найслабших робіт» письменниці. Сам Брана раніше заявляв, що готовий створити «щось особливе» з її маловідомих творів.

Події фільму розгортаються у повоєнній Венеції напередодні Дня всіх святих. Пуаро вже вийшов на пенсію і намагається насолодитися відпочинком, коли отримує запрошення на спіритичний сеанс у занедбаному палаці з привидами. Згодом одного з гостей вбивають, а детектив змушений «зануритися у зловісний світ тіней і таємниць».

Володарка премії «Оскар» Мішель Єо грає медіума, і за словами режисера головне завдання акторки полягало у тому, щоб «переконати аудиторію, що вона дійсно здатна говорити з людьми з іншої сторони». Тіна Фей грає Аріадну Олівер — письменницю та подругу Пуаро, також у фільмі Брана возз’єднується із зірками своєї іншої роботи, «Белфаста», Джеймі Дорнаном і Джудом Гіллом, які знову грають батька і сина. Серед решти акторського складу — Кайл Аллен, Камілла Коттін, Алі Хан, Емма Лерд, Келлі Рейлі та Ріккардо Скамарчіо.

До роботи повернулася творча команда з двох попередніх адаптацій – сценарист Майкл Ґрін та виконавчі продюсери Луїза Кіллін, Джеймс Прічард, Джуді Гоффлунд, Рідлі Скотт, Саймон Кінберг і Марк Ґордон.

В українському прокаті «Привиди у Венеції‎» стартують 14 вересня 2023 року.

Офіційний український тизер-трейлер фільму «Привиди у Венеції‎»

Постер