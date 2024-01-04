Qualcomm анонсувала чипсет для VR-гарнітур, покликаних конкурувати з Apple Vision Pro

Qualcomm підготувала до випуску новий чипсет для гарнітур віртуальної реальності ─ Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Це покращена версія представленого раніше чипа XR2 Gen 2, який використовується в Meta Quest 3. Новинка здатна відображати візуальні ефекти високої роздільної здатності, подібні до того, що обіцяє Apple Vision Pro.

Чипсет Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 підтримує роздільну здатність 4.3K з частотою 90 Гц для кожного ока, що перевершує можливості рендерингу XR2 Gen 2 (3K для кожного ока). Крім того, він підтримує 12 камер одночасно для обробки наскрізного відео, а також відстеження тіла та обличчя.

Qualcomm заявляє, що новий чипсет забезпечує підвищення частоти GPU на 15% та частоти CPU на 20% у порівнянні з попередником. Підвищена продуктивність використовується для «просторових обчислень в 4K».

Qualcomm пропонує еталонний дизайн гарнітур доповненої реальності та віртуальної реальності, щоб допомогти OEM-виробникам прискорити виробництво власних пристроїв. Компанія заявляє, що співпрацює як мінімум із п’ятьма виробниками обладнання, включаючи HTC.

У рамках цього анонсу Qualcomm також особливо наголосила на заявленому раніше партнерстві з Samsung та Google, але не поділилася подробицями. Google зіштовхнувся із деякими внутрішніми проблемами у своїй команді AR. У Samsung також виникли затримки із створенням апаратної частини. Водночас вихід Apple Vision Pro очікується найближчими тижнями.

Джерело: The Verge