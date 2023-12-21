Apple нарощує виробництво Vision Pro — із планами запуску гарнітури до лютого

У червні Apple оголосила про запуск продукту «‎на початку наступного року» — і, як пише Марк Гурман з Bloomberg, це може статися вже за кілька тижнів.

Ще однієї медійної події запуску від виробника очікувати не слід, що цілком зрозуміло для пристрою вартістю $3499, який, ймовірно, матиме обмежену пропозицію та спочатку буде доступний лише в США. Однак працівники Apple Store мають добре підготуватися, аби розібратись з налаштуваннями та бути готовими до видачі рецептурних лінз.

Запуск першої за багато років нової апаратної платформи Apple включає нове програмне забезпечення з visionOS, і Гурман уже вказує на її наступну версію, яка має надійти пізніше 2024 року (разом зі звичайними оновленнями програмного забезпечення для Mac і iPhone). Нещодавній випуск iOS 17.2 надав iPhone 15 Pro підтримку просторового захоплення відео з роздільною здатністю 1080p та швидкістю 30 кадрів на секунду — тож вам знадобиться гарнітура, щоб відтворювати їх у всіх деталях.

Розробники також отримали повідомлення, в якому їх закликали «‎бути готовими» — мова йде про програмне забезпечення, спеціально створене для використання у середовищах віртуальної та змішаної реальності, або застосунки для iPad та iPhone, які також передбачають використання Vision Pro.

У звіті стверджується, що виробництво в Китаї працює на «повній швидкості» вже протягом кількох тижнів, і планується, що роздрібні одиниці будуть готові до кінця січня перед їх надходженням у торгівлю.

Vision Pro — лише перша з лінійки продуктів змішаної реальності виробника, і Apple вже працює над моделями, які будуть більш комфортними та дешевшими що може допомогти концепції завоювати популярність. Гурман раніше писав, що компанія «ймовірно» відмовиться від зовнішнього дисплея, щоб досягти обговорюваної всередині ціни між $1500 і $2500. При цьому більш доступна версія, ймовірно, працюватиме на чипі рівня iPhone, матиме менше камер і внутрішні дисплеї з меншою роздільною здатністю.