Snapdragon йде на настільні ПК: «продуктивні та ефективні» процесори Qualcomm з’являться у всіх формфакторах

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон виступив на виставці Computex і детально розповів про досягнення компанії у сфері штучного інтелекту завдяки Snapdragon X Elite та CoPilot+. Також важливим анонсом стало те, що чипи Qualcomm з’являться на настільних комп’ютерах.

Амон описав Snapdragon X Elite як «одну з найбільш значущих змін у Windows». Раніше чипи Snapdragon зазвичай використовувалися в мобільних і малопотужних пристроях. Але під час презентації Амон анонсував, що Snapdragon X і CoPilot+ «вийдуть на всі формфактори ПК». Нагадаємо, Snapdragon X Elite підтримує дискретні відеокарти, що теоретично дозволяє використовувати його навіть в ігрових ПК.

Qualcomm співпрацює з партнерами, як от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft і Samsung, щоб випускати широкий спектр ПК на базі Snapdragon. Багато з цих пристроїв будуть доступні з 18 червня. Наразі доступно вже понад 20 Copilot+ PC із процесорами Snapdragon і NPU, які пропонують продуктивність до 45 TOPS.

Така продуктивність наразі дозволяє Snapdragon X Elite мати найшвидший NPU для ноутбуків і найкращу продуктивність на ват. Amon стверджує, що Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus мають однакову продуктивність ШІ. Ба більше, Snapdragon X Elite має 2,6-кратне перевищення в показнику продуктивності на ват у порівнянні з Apple M3 і в 5,4 раза ─ порівняно з Intel Core Ultra 7. Водночас ноутбуки з Snapdragon X Elite залишаються холоднішими у порівнянні з моделями на базі процесора Intel Core Ultra 7 155H.

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За даними Qualcomm, чип Snapdragon X Elite поєднав у собі високу продуктивність та енергоефективність. В однопотоковому тесті Geekbench чип Snapdragon X Elite був на 51% швидшим, споживаючи на 65% менше енергії, ніж Intel Core Ultra 9 185H. Також тест Speedometer 2.1 свідчить, що процесори Qualcomm швидші на 20% (Chrome) та 57% (Edge) порівняно з Intel Core Ultra 7 155H. Порівняно з AMD Ryzen 7 7840HS покращення становить 39% (Chrome), 35% (Edge) при використанні Snapdragon X Elite.

Що стосується автономності, Snapdragon X Elite має на 60% довший час роботи від батареї для відтворення відео та на 70% для відео дзвінків, якщо порівнювати з Intel Core Ultra 7. Amon стверджує, що це забезпечує вдвічі більший час автономної роботи.

Qualcomm і Microsoft активно співпрацюють щодо нової категорії комп’ютерів Copilot+ PC. Вони першими отримають процесори Snapdragon X. Інструментарій Windows Copilot Runtime дозволить розробникам отримати доступ до потужностей штучного інтелекту та покращити такі програми, як DaVinci Resolve (програма для редагування відео) або Adobe Creative Cloud. З NPU Snapdragon X Elite магічна маска (для видалення елементів із відео) у DaVinci Resolve була в 4,7 раза швидшою, ніж на 14-ядерному процесорі Intel (точна модель не вказана).

Програми працюють на Snapdragon X, а не на традиційних процесорах на базі X86 / X86_64, завдяки емулятору Prism, який забезпечує високу продуктивність на пристроях Snapdragon. Наразі на Snapdragon X Elite протестовано понад 1200 ігор, у тому числі деякі ігри AAA, від студій Activision, Blizzard, Epic, remedy, EA, Ubisoft і Xbox. Поки що відсутні тести продуктивності, натомість Амон говорить про використання NPU у майбутніх іграх, де NPC зможуть генерувати взаємодії за допомогою ШІ.

Джерело: tomshardware