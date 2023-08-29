Новини Софт 29.08.2023 о 14:52

Quora запустила десктопний додаток для Poe – універсального «‎браузера» для ШІ-чатботів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Quora додала низку оновлень на платформу Poe – запустила програму для Mac, можливість вести кілька одночасних розмов з одним ботом, доступ до моделі Meta Llama 2 тощо.

Poe дозволяє використовувати кілька чатботів зі штучним інтелектом в одному місці й планує стати чимось на зразок веббраузера.

«Думаю, що ця масивна екосистема стане чимось на зразок Інтернету сьогодні. Можу уявити світ, в якому більшість компаній мають свого власного чатбота для громадськості», – каже  Адам Д’Анджело, генеральний директор материнської компанії Poe Quora.

Вартість передплати на платформі обійдеться у $19,99 на місяць або $200 на рік.

Програма для Mac працює подібно до веб- та мобільних версій, які дозволяють користувачам спілкуватися з такими чатботами, як ChatGPT-4 від OpenAI та Claude від Anthropic. Додатково Quora запускає три нові чатботи, які пропонують доступ до великої мовної моделі Meta LLama 2.

Quora запустила десктопний додаток для Poe – універсального «‎браузера» для ШІ-чатботів
Програма для Mac

Відтепер у Poe можна вести одразу кілька розмов з одним чатботом, шукати ботів на сторінці дослідження та використовувати платформу японською мовою (окрім вже доступної англійської).

Quora запустила десктопний додаток для Poe – універсального «‎браузера» для ШІ-чатботів
Програма для мобільних пристроїв

Платформу Quora також вже використовують для створення ботів із власним API, і тепер розробники зможуть регулювати «температуру» підказок.

«Вищі значення температури створюють більш різноманітні, але менш передбачувані відповіді, а нижчі значення створюють більш послідовні відповіді», – зазначає компанія.

Також компанія анонсувала корпоративну передплату для компаній, однак без подробиць – записатись у лист очікування можна через форму Google.

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