Рай для перекупів: ціна трискладаного HUAWEI Mate XT зросла до $20 000 через дефіцит

Початково новий смартфон HUAWEI пропонувався за ціною у $2800.

HUAWEI Mate XT — це перший у світі потрійний складаний смартфон. Він оснащений величезним 10,2-дюймовим дисплеєм, що розгортається до товщини у 3,6 мм, може похвалитися величезною батареєю на 5600 мАг (більше, ніж у багатьох нескладаних флагманів) та пропонує чотири камери з перископічним об’єктивом і швидку дротову зарядку потужністю 66 Вт (а також бездротову зарядку потужністю 50 Вт).

Усі ці неймовірні характеристики упакували в ціну $2800, однак через дефіцит торгові посередники почали продавати смартфон спочатку по $10 000, а згодом і по $20 000, повідомляє Reuters.

Чимало самопроголошених фанів HUAWEI також були розчаровані недоступністю смартфона для покупки, який дозволяли придбати лише за попередніми замовленнями (так сталась зокрема у Пекіні, де люди попередньо простояли довжелезні черги). За даними Phone Arena, виконавчий директор магазину HUAWEI у Шанхаї Річард Ю також заявляв, що смартфони розібрали за лічені секунди, тоді як кількість передзамовлень на Mate XT обчисляється мільйонами (у HUAWEI водночас не уточнювали обсяги виробництва чи доступності в день запуску).

Перекупи тим часом підняли ціни на 200-300%, а на одному з ринків електроніки у Шеньчжені Mate XT за 150 000 юанів ($21 290), але, звісно ж, мало хто поспішав купувати смартфони за цією нереальною ціною.

Тим часом запуск нового iPhone 16 викликав менший ентузіазм у Китаї: рейтинг Apple в країні впав з третього на шосте місце в останні квартали з огляду на велику конкуренцію з боку місцевих гравців і заборону на використання iPhone в держустановах.

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