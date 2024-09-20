Рай для перекупів: ціна трискладаного HUAWEI Mate XT зросла до $20 000 через дефіцит

Початково новий смартфон HUAWEI пропонувався за ціною у $2800.
HUAWEI Mate XT — це перший у світі потрійний складаний смартфон. Він оснащений величезним 10,2-дюймовим дисплеєм, що розгортається до товщини у 3,6 мм, може похвалитися величезною батареєю на 5600 мАг (більше, ніж у багатьох нескладаних флагманів) та пропонує чотири камери з перископічним об’єктивом і швидку дротову зарядку потужністю 66 Вт (а також бездротову зарядку потужністю 50 Вт).
Усі ці неймовірні характеристики упакували в ціну $2800, однак через дефіцит торгові посередники почали продавати смартфон спочатку по $10 000, а згодом і по $20 000, повідомляє Reuters.
Чимало самопроголошених фанів HUAWEI також були розчаровані недоступністю смартфона для покупки, який дозволяли придбати лише за попередніми замовленнями (так сталась зокрема у Пекіні, де люди попередньо простояли довжелезні черги). За даними Phone Arena, виконавчий директор магазину HUAWEI у Шанхаї Річард Ю також заявляв, що смартфони розібрали за лічені секунди, тоді як кількість передзамовлень на Mate XT обчисляється мільйонами (у HUAWEI водночас не уточнювали обсяги виробництва чи доступності в день запуску).
Перекупи тим часом підняли ціни на 200-300%, а на одному з ринків електроніки у Шеньчжені Mate XT за 150 000 юанів ($21 290), але, звісно ж, мало хто поспішав купувати смартфони за цією нереальною ціною.
Тим часом запуск нового iPhone 16 викликав менший ентузіазм у Китаї: рейтинг Apple в країні впав з третього на шосте місце в останні квартали з огляду на велику конкуренцію з боку місцевих гравців і заборону на використання iPhone в держустановах.
Заміна екрана в трискладаному HUAWEI Mate XT коштуватиме, як новий iPhone 16 Pro Max
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: