Заміна екрана в трискладаному HUAWEI Mate XT коштуватиме, як новий iPhone 16 Pro Max

HUAWEI Mate XT Ultimate Design — це перший у світі потрійний складаний смартфон, що постачатиметься за неймовірною ціною у $2800.

HUAWEI оприлюднила документацію з вартістю запасних частин для Mate XT, і лише заміна OLED-екрана тут обійдеться у $1100 — це фактично сягає 50% від початкової вартості самого смартфона і майже дорівнює ціні на новенький iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ.

Така ціна передбачена, якщо ви дасте згоду HUAWEI безплатно переробити пошкоджений екран, якщо ж пропозиція буде відхилена — новий екран обійдеться у майже $1400.

Компанія також продає плани на страхування заміни екрану, які стартують від $490 за одну заміну екрана протягом першого року після придбання Mate XT.

Для порівняння: ремонт складаного внутрішнього екрана на Samsung Galaxy Z Fold 6, який включає заміну OLED-панелі, її металевої рамки та акумулятора телефону, знижений до $200 при першому зверненні; тоді як Google у партнерстві iFixit продає запасний складаний екран для Pixel Fold за $900, як частину набору, який також включає нові батареї.

Решта запчастин для HUAWEI Mate XT дещо дешевші: заміна батареї обійдеться у $70, а камер — від $38 до $107. Хоча материнська плата вартістю у $1280 все ще може конкурувати з заміною екрана.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Джерело: The Verge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.