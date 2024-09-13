Заміна екрана в трискладаному HUAWEI Mate XT коштуватиме, як новий iPhone 16 Pro Max

HUAWEI Mate XT Ultimate Design — це перший у світі потрійний складаний смартфон, що постачатиметься за неймовірною ціною у $2800.
HUAWEI оприлюднила документацію з вартістю запасних частин для Mate XT, і лише заміна OLED-екрана тут обійдеться у $1100 — це фактично сягає 50% від початкової вартості самого смартфона і майже дорівнює ціні на новенький iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ.
Така ціна передбачена, якщо ви дасте згоду HUAWEI безплатно переробити пошкоджений екран, якщо ж пропозиція буде відхилена — новий екран обійдеться у майже $1400.
Компанія також продає плани на страхування заміни екрану, які стартують від $490 за одну заміну екрана протягом першого року після придбання Mate XT.
Для порівняння: ремонт складаного внутрішнього екрана на Samsung Galaxy Z Fold 6, який включає заміну OLED-панелі, її металевої рамки та акумулятора телефону, знижений до $200 при першому зверненні; тоді як Google у партнерстві iFixit продає запасний складаний екран для Pixel Fold за $900, як частину набору, який також включає нові батареї.
Решта запчастин для HUAWEI Mate XT дещо дешевші: заміна батареї обійдеться у $70, а камер — від $38 до $107. Хоча материнська плата вартістю у $1280 все ще може конкурувати з заміною екрана.
HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
Джерело: The Verge
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