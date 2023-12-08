Рассел Кроу, Рамі Малек та Майкл Шеннон зіграють у драмі «Нюрнберг» про суд над нацистами

Лауреати «Оскара» Рассел Кроу та Рамі Малек, а також номінант на «Оскар» Майкл Шеннон зіграють головні ролі в історичній драмі «Нюрнберг», оголосили Bluestone Entertainment та Walden Media.

Режисер Джеймс Вандербільт, відомий тим, що написав сценарій та спродюсував «Зодіак» до свого режисерського дебюту з «Правдою». Він створив історію за мотивами книги Джека Ель-Хая «Нацист та психіатр». Права на книгу придбали Bluestone Entertainment, Walden Media і Széchenyi Fund, які також фінансують фільм.

Фільм розповідає про американського психіатра у виконанні Малека, якому доручено визначити, чи придатні головні нацисти, щоб постати перед судом. Він опиняється в битві розуму з правою рукою Гітлера, яку грає Кроу. Шеннон зіграє суддю Верховного суду Роберта Х. Джексона, головного обвинувача на Нюрнберзькому процесі.

«Це абсолютна честь працювати з такою надзвичайно талановитою групою акторів. Наші партнери з Bluestone та Walden неймовірно підтримали, і я не можу дочекатися, щоб показати цю дивовижну правдиву історію на екрані», — каже Вандербільт.

Виробництво почнеться в лютому в Угорщині. Номінанти на «Оскар» Даріуш Вольскі та Єва Стюарт виконуватимуть функції оператора та художника-постановника, а володар «Еммі» Джон Пепсідера відповідатиме за кастинг.

Продюсуванням фільму займаються Річард Саперштейн, Вільям Шерак, Вандербільт, Бред Фішер, Іштван Мейджор та Пол Нейнштейн разом із продюсерською компанією Filmsquad. Виконавчими продюсерами виступлять Френк Сміт, Бен Таппан і Шер Хоріш із Волдена, а також Енні Саперштейн, Брук Саперштейн, Бо Терпін, Бела Хайнал і Ніколетт Барабас.

Джерело: Variety