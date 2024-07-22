Marvel анонсувала еру мутантів після «Дедпула й Росомахи» та потенційний фільм «Месники проти Людей Ікс»

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«Дедпул і Росомаха», який вийде в кінотеатрах вже цього тижня, розпочне еру мутантів в кіновсесвіті Marvel.

«Тепер, у нас є персонажі зі світу Людей Ікс, Мутанти, до яких ми не мали доступу раніше. Отже, це початок, і кожен фільм після «Дедпула й Росомахи» буде ерою Мутантів в MCU», — каже керівник студії Кевін Файгі.

Ера мультивсесвіту пішла зовсім не так, як планували у Marvel і Disney, зважаючи на те, що студія надавала перевагу кількості над якістю (головним чином завдяки величезному напливу телешоу на Disney+), тож, схоже, повернути шанувальників вирішили не лише скороченням лінійки, а й відходом до нової ери.

Також Файгі не виключив запуск у майбутньому фільму «Месники проти Людей Ікс», зважаючи на новий напрямок роботи.

Наразі Marvel шукає режисера для п’ятих та шостих «Месників» і веде перемовини з братами Руссо.. Раніше фільми були публічно відомі під назвами «Месники: Династія Канґа» і «Месники: Таємні війни» (хоча Marvel все ще вирішує, як обіграти відхід Джонатана Мейджорса з ролі Канга Завойовника після звинувачень у переслідуванні).

Також анонсовано, що в наступних «Месниках» з’являться 60+ персонажів всесвіту Marvel. Раніше студія задумувалась й про повернення оригінального складу з Робертом Дауні-молодшим на чолі, однак Файгі спростував ці чутки.

Тим часом «Дедпул і Росомаха» стане єдиним фільмом студії, який вийде цього року — старт прокату в Україні 25 липня.

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