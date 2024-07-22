Новини Кіно 22.07.2024 о 12:37 comment views icon

Marvel анонсувала еру мутантів після «Дедпула й Росомахи» та потенційний фільм «Месники проти Людей Ікс»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Marvel анонсувала еру мутантів після «Дедпула й Росомахи» та потенційний фільм «Месники проти Людей Ікс»

Розділ Кіно виходить за підтримки?

«Дедпул і Росомаха», який вийде в кінотеатрах вже цього тижня, розпочне еру мутантів в кіновсесвіті Marvel.

«Тепер, у нас є персонажі зі світу Людей Ікс, Мутанти, до яких ми не мали доступу раніше. Отже, це початок, і кожен фільм після «Дедпула й Росомахи» буде ерою Мутантів в MCU», каже керівник студії Кевін Файгі.

Ера мультивсесвіту пішла зовсім не так, як планували у Marvel і Disney, зважаючи на те, що студія надавала перевагу кількості над якістю (головним чином завдяки величезному напливу телешоу на Disney+), тож, схоже, повернути шанувальників вирішили не лише скороченням лінійки, а й відходом до нової ери.

Також Файгі не виключив запуск у майбутньому фільму «Месники проти Людей Ікс», зважаючи на новий напрямок роботи.

Наразі Marvel шукає режисера для п’ятих та шостих «Месників» і веде перемовини з братами Руссо.. Раніше фільми були публічно відомі під назвами «Месники: Династія Канґа» і  «Месники: Таємні війни» (хоча Marvel все ще вирішує, як обіграти відхід Джонатана Мейджорса з ролі Канга Завойовника після звинувачень у переслідуванні).

Також анонсовано, що в наступних «Месниках» з’являться 60+ персонажів всесвіту Marvel. Раніше студія задумувалась й про повернення оригінального складу з Робертом Дауні-молодшим на чолі, однак Файгі спростував ці чутки.

Тим часом «Дедпул і Росомаха» стане єдиним фільмом студії, який вийде цього року старт прокату в Україні 25 липня.

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy.
Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків!
Отримати знижку на курс

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати