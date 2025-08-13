Дедпул проти Доктора Дума? Раян Рейнольдс натякнув на роль у "Месники: Судний день" загадковим лого

Роберт Дауні-молодший в ролі Доктора Дума / Раян Рейнольдс в ролі Дедпула

Раян Рейнольдс дражнить фанатів можливою появою Дедпула в майбутніх “Месниках: Судний день”. Користувачі намагаються розгадати його пост в Instagram.

Найбільший ажіотаж навколо фільму пов’язаний з тим, що Роберт Дауні-молодший повертається в сагу Marvel, як головний антагоніст. І вже поринув з головою в створення образу Доктора Дума. Проте окрім нього знімаються дуже багато акторів, а деякі з них не названі. Тому зараз точаться дискусії навколо поста Рейнольдса — фанати сприйняли це як прозорий натяк: Дедпул може з’явитися у “Месниках: Судний день”.

Офіційного підтвердження щодо Дедпула немає, але таймінг показовий — стрічка вже знімається. Така публікація виглядає як сигнал саме під поточне виробництво, а не “на потім” в інших проєктах. Востаннє “базіку” бачили в “Дедпул і Росомаха” 2024 року — фільм зібрав $1,3 млрд.

Крім того, Marvel поки не оголошувала участь Людини-павука, Халка, Соколиного Ока, Ніка Ф’юрі, Пеппер Поттс, Геппі Хогана, Капітан Картер. Серед “Людей Ікс” немає Г’ю Джекмана, Холлі Беррі, Фамке Янссен, Анни Паквін, а також Колоса, Айсмена та складу “Першого класу”. З Асгарду підтверджено лише Локі (який сам не очікував такого повороту), без Валькірії, Корга чи Леді Сіф. “Вартові Галактики” також не фігурують. Зате ми бачили витік зі зйомок, де вперше показали Фантастичну четвірку, Громовержців і Месників в одній команді.

Окремо фанати помітили інший цікавий штрих — мутанта Найткролера, якого у “Люди Ікс 2” грав Алан Каммінг. Актор виклав фото із зубами та знімок коробки нібито зі знімального майданчика “Судного дня”. На ній поряд із написом “відходи” зображений Найткролер з коміксів, а біля “Конфіденційно” — версія героя, схожа на Каммінга. У мережі сперечаються, чи це випадковий фан-арт, чи натяк на повернення персонажа.

Загалом довкола “Судного дня” чимало натяків, ребусів і загадок. Наразі фанати отримали дві нові: можливе повернення Дедпула та Найткролера. Точно відомо ось що: “Месники: Судний день” перенесли і вони мають вийти в кінотеатрах 18 грудня 2026 року. До того часу нас, найімовірніше, чекає не одна хвиля витоків і чуток. А вже потім Marvel переосмислить Людей Ікс та представить нового Тоні Старка.

