Realme GT3 — міжнародна версія першого смартфона із швидкою зарядкою на 240 Вт коштує від $650

Незабаром після китайського дебюту першого у світі смартфона з підтримкою швидкого заряджання потужністю 240 Вт компанія Realme випустила глобальну версію Realme GT3.

Фактично, Realme GT3 є глобальною версією Realme GT Neo 5 240W, а не окремою моделлю. При цьому для глобального ринку пристрій перекочував у більш преміальну категорію, оскільки серія Neo належить до середнього рівня. Заодно зросла ціна.

Як і говорилося вище, відмінною особливістю Realme GT3 є підтримка швидкого заряджання потужністю 240 Вт. Для цього в смартфоні використовуються одразу 3 зарядні чипи потужністю 100 Вт, які під час зарядки забезпечують ефективність передачі енергії 98,5%. Енергію подає подвійний зарядний пристрій GaN, який має той самий розмір, що і торішній зарядний пристрій Realme потужністю 150 Вт. З’єднання між ними забезпечує «перший» USB-кабель на 12 А. Завдяки високопотужній зарядці батарея Realme GT3 місткістю 4600 мАгод повністю заряджається приблизно за 9 хвилин і 30 секунд. Перші 20% заряду поповнюється лише за 80 секунд, 50% досягається за 4 хвилини. Безпека використання системи засвідчена TÜV Rheinland. Виробник заявляє, що батарея збереже 80% своєї початкової місткості після 1600 циклів.

У смартфоні використовується процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища. Слот для картки пам’яті не передбачено. Також пристрій містить масивну випарну камеру площею 6580 мм2, яка покриває як чип, так і 61,5% батареї.

У Realme GT3 доступний 6,74-дюймовий дисплей на базі 10-бітної AMOLED-панелі з частотою 144 Гц і роздільною здатністю 2772х1240 пікселів (20:9). Камера включає основний 50-мегапіксельний (1/1,56 дюйма) модуль з оптичною системою стабілізації зображення, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор. У пристрої є модуль NFC, стерео динаміки, але немає звукового гнізда.

Ще однією особливістю новинки є система RGB-підсвічування, що отримала назву Pulse Interface System. Вона розташована біля камери й світловою індикацією повідомляє про процес заряджання батареї. Якщо процес заряджання починається з розрядженої батареї, протягом перших 80 секунд вона блиматиме червоним кольором, потім протягом наступних 7 хвилин вона блиматиме фіолетовим кольором. Після повної зарядки батареї активується постійне фіолетове підсвічування. Також Pulse Interface System служить індикатором повідомлень і як таймер зворотного відліку при зніманні фотографій. Користувач може налаштовувати роботу системи, вибираючи один із 25 кольорів, 2 типи ритму та 5 режимів швидкості світла.

Смартфон Realme GT3 надійде у продаж у наступних конфігураціях: 8/128 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ та 16/512 ГБ. Також буде доступний спеціальний варіант 16 ГБ/1 ТБ. Ціна базової версії з 8/128 ГБ пам’яті оцінюється у $650. Нагадаємо, ціна китайської версії Realme GT Neo 5 240W починається із $470 за конфігурацію 16/256 ГБ пам’яті. Міжнародні продажі на деяких ринках розпочнуться у травні.

Джерело: gsmarena