Reddit визначив найпопулярніші публікації 2022 року — у лідерах пост про відмову України від ядерної зброї, полотно Place та відео з кошенятами

Сервіс Reddit підбив підсумки 2022 року та визначив найпопулярніші теми та публікації. Користувачі, як і в попередні роки, активно цікавилися іграми, фільмами та тваринами, ставили питання зіркам та розмальовували полотно Reddit Place 2022. Також у список популярних тем залетіла “передача Україною ядерної зброї росії”, а статистика відвідувань спеціалізованої сторінки r/ukraine виросла на 76 000%.
Найпопулярніші публікації
- Повний скриншот Reddit Place 2022 — велике полотно, створене користувачами платформи цьогоріч, отримало 434 300 голосів. Ідея заходу належить одному з програмістів Reddit Джошу Вардлу. У 2017 році на “День дурня” в розділі /r/place почався своєрідний експеримент: зареєстрованим користувачам пропонувалося кожні 5-20 хвилин зафарбовувати в один із 16 запропонованих кольорів один з пікселів на величезному полотні.
- Тема “У 1996 році Україна передала росії ядерну зброю в обмін на гарантію відсутності загроз або вторгнень” — 403 500 голосів.
- Відео, на якому Скрат з “Льодовикого періоду” врешті-решт отримує свій жолудь — 379 800 голосів.
- Відео, на якому чоловік зупиняється, щоб підібрати кошеня, але потрапляє у “котячу засаду” — 357 200 голосів.
- І ще один пост про Reddit Place 2022, який сигналізує про те, що вільні місця для участі у заході — закінчились — 353 700 голосів.
Найпопулярніші сесії Reddit AMA (Ask Me Anything)
- AMA актора Ніколаса Кейджа зібрала найбільше реакцій цього року — 238 500 голосів.
- AMA телеведучого Джона Стюарта, який пропонував обговорити проблеми фондового ринку — 72 800 голосів.
- AMA Білла Гейтса — 48 900 голосів.
- AMA актора Левара Бартона — 48 700 голосів.
- AMA автора коміксів Зака Стаффорда — 48 600 голосів.
Найпопулярніші теми
- Тварини
- Кіно і телебачення
- Мода і краса
- Їжа та напої
- Ігри
- Спорт
Найпопулярніші сабреддіти, пов’язані з телебаченням:
- r/marvelstudios
- r/starwars
- r/kuwtk
- r/bettercallsaul
- r/rupaulsdragrace
- r/houseofthedragon
- r/strangerthings
- r/thebachelor
- r/dundermifflin
- r/bravorealhousewives
Найпопулярніші сабреддіти ігор:
У 2022 році на сервісі було розміщено понад 100 000 активних спільнот, які загалом створили понад 430 мільйонів постів (що на 14% більше, ніж минулого року). Станом на 20 листопада цього року сайт зареєстрував понад 24 мільярди голосів «за», а також понад 2,5 мільярда коментарів (на 7% відсотків більше, ніж у 2021-му).
У звіті Reddit також відзначив r/ukraine, зазначивши, що у 2022 році сторінка мала 1,8 мільярда переглядів (зростання на 76 000% порівняно з минулим роком), понад 6 мільйонів постів та коментарів.
Індивідуальна статистика та “Суперсили”
Цього року Reddit повертає індивідуальний огляд — функцію, що генерує статистику, яка перекладена і локалізована для мови користувачів і включає зведення часу, проведеного ними на платформі, контент, з яким вони взаємодіяли найбільше, і спільноти, які вони переглядали або до яких приєдналися. Щоб переглянути огляд, просто клацніть на значок маленького нарвала у Reddit.
В кінці індивідуального огляду користувачі також можуть отримати картку “Суперсили Reddit” із рейтингом: епічним, легендарним або рідкісним (в залежності від того, наскільки активним ви були на сайті). Чим вищий рейтинг — тим яскравіша картка. На ній відображатимуться три спільноти, які ви відвідували найчастіше, ім’я користувача та аватар.
Раніше YouTube назвав найпопулярніші відео та канали у 2022 році, а Apple та Google опублікували свої рейтинги найкращих ігор та застосунків. Аудіосервіс Spotify також запустив Wrapped 2022 (користувачі змогли переглянути аналітику щодо їх власних річних музичних уподобань) та опублікував загальну статистику платформи щодо найпопулярніших виконавців та їх творів.