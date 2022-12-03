YouTube назвав найпопулярніші відео та канали у 2022 році

Відеосервіс YouTube підбив підсумки 2022 року та опублікував рейтинг найпопулярніших авторів та відео у США. У лідерах — блогер MrBeast та прощальне відео на каналі Technoblade, засновник якого помер від раку.
Найпопулярніші відео
У цьогорічному переліку відео з найбільшими переглядами — особисті драматичні історії авторів, ролики зі знаменитостями та широкомасштабні реаліті-шоу. Загалом кількість переглядів найпопулярніших відео перевищила показники минулого року: ці 10 відео переглянули понад 650 мільйонів разів протягом 55 мільйонів годин. Канали, що стоять за ними, мають понад 225 мільйонів підписників.
- Technoblade — so long nerds
- Guardian News — Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb
- Dream — hi, I’m Dream.
- NFL — Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show
- MrBeast — I Built Willy Wonka’s Chocolate Factory!
- Mark Rober — Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback
- Jaiden Animations — Being Not Straight
- Kane Pixels — The Backrooms (Found Footage)
- The Try Guys — what happened.
- First We Feast — Millie Bobby Brown Needs a Milkshake
Олександр, відомий в Інтернеті як Technoblade — американський ютубер та інфлюенсер, відомий своїми відео Minecraft та прямими трансляціями на каналі YouTube. Станом на липень 2022 року, Technoblade мав понад 13 мільйонів підписників. У червні 2022 року Олександр помер від метастазів раку.
Прощальне звернення від блогера записав та опублікував згодом його батько.
Найпопулярніші Shorts
Цього року YouTube опублікував перший в історії ТОП Shorts. Тут є цікаві трюки та скетч-комедії, а лідером серед короткометражних відео став ролик, на якому дайвер розбиває під водою курячі яйця.
- Shangerdanger — Diver Cracks Egg at 45 ft Deep #Shorts
- Hingaflips — Sarah Trust Challenges
- Brodie That Dood — Come with me to shave my fluffy dog! #doggrooming #grooming #goldendoodle
- Chris Ivan — Dave and Busters Bet Me 1000 Tickets I Couldn’t Do THIS…
- Jay & Sharon — That GAP Between Your Car Seat and Center Console
- Adrian Bliss — Welcome to the stomach #shorts
- Zack D. Films — This Magic Trick EXPLAINED 😱 (America’s Got Talent)
- ILYA BORZOV — Social experiment | What would you do?
- PaulVuTV — Wife surprises husband at his office with pregnancy reveal! 😭❤️ #Shorts
- NichLmao — If you catch it… YOU KEEP IT w/ MY GF (Funny) #shorts
Найпопулярніші автори
Джиммі Дональдсон або MrBeast посів перше місце третій рік поспіль серед найкращих творців. Цьогоріч він також став людиною із найбільшою кількістю підписників, обійшовши Фелікса Чельбера (PewDiePie).
Дональдсон відкрив свій канал у 2012 році та переважно завантажував відео з Call of Duty та Minecraft, але згодом перейшов до контенту, яким нині й славиться його блог: роздача величезних грошових призів за змагання та трюки.
- MrBeast
- NichLmao
- Airrack
- Ryan Trahan
- Isaiah Photo
- Brent Rivera
- Dan Rhodes
- Luke Davidson
- CoryxKenshin
- Ian Boggs
Прорив року (Автори)
- NichLmao
- Airrack
- Jooj Natu ENG
- Shangerdanger
- David The Baker
- Kat
- dayta
- Devin Caherly Shorts
- MDMotivator
- Charles Brockman III (TheOnly CB3)
Найпопулярніші пісні
- Encanto Cast — We Don’t Talk About Bruno
- Kodak Black — Super Gremlin
- Jessica Darrow — Surface Pressure
- Bad Bunny — Tití me preguntó
- Future — WAIT FOR U ft. Drake, Tems
- Bad Bunny, Chencho Corleone — Me Porto Bonito
- Karol G, Becky G — Mamiii
- Imagine Dragons x JID — Enemy
- Karol G — PROVENZA
- Lil Baby — Right On (Official Video)
Раніше Apple та Google опублікували свої рейтинги ігор та застосунків, які стали найкращими у 2022 році.
Аудіосервіс Spotify також запустив Wrapped 2022 (користувачі змогли переглянути аналітику щодо їх власних річних музичних уподобань) та опублікував загальну статистику платформи щодо найпопулярніших виконавців та їх творів.
Spotify Wrapped 2022: кращі виконавці, пісні та подкасти платформи. А також можливість підбити власні “музичні” підсумки року