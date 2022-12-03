YouTube назвав найпопулярніші відео та канали у 2022 році

Відеосервіс YouTube підбив підсумки 2022 року та опублікував рейтинг найпопулярніших авторів та відео у США. У лідерах — блогер MrBeast та прощальне відео на каналі Technoblade, засновник якого помер від раку.

Найпопулярніші відео

У цьогорічному переліку відео з найбільшими переглядами — особисті драматичні історії авторів, ролики зі знаменитостями та широкомасштабні реаліті-шоу. Загалом кількість переглядів найпопулярніших відео перевищила показники минулого року: ці 10 відео переглянули понад 650 мільйонів разів протягом 55 мільйонів годин. Канали, що стоять за ними, мають понад 225 мільйонів підписників.

Олександр, відомий в Інтернеті як Technoblade — американський ютубер та інфлюенсер, відомий своїми відео Minecraft та прямими трансляціями на каналі YouTube. Станом на липень 2022 року, Technoblade мав понад 13 мільйонів підписників. У червні 2022 року Олександр помер від метастазів раку.

Прощальне звернення від блогера записав та опублікував згодом його батько.

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Найпопулярніші Shorts

Цього року YouTube опублікував перший в історії ТОП Shorts. Тут є цікаві трюки та скетч-комедії, а лідером серед короткометражних відео став ролик, на якому дайвер розбиває під водою курячі яйця.

Найпопулярніші автори

Джиммі Дональдсон або MrBeast посів перше місце третій рік поспіль серед найкращих творців. Цьогоріч він також став людиною із найбільшою кількістю підписників, обійшовши Фелікса Чельбера (PewDiePie).

Дональдсон відкрив свій канал у 2012 році та переважно завантажував відео з Call of Duty та Minecraft, але згодом перейшов до контенту, яким нині й славиться його блог: роздача величезних грошових призів за змагання та трюки.

Прорив року (Автори)

Найпопулярніші пісні

Раніше Apple та Google опублікували свої рейтинги ігор та застосунків, які стали найкращими у 2022 році.

Аудіосервіс Spotify також запустив Wrapped 2022 (користувачі змогли переглянути аналітику щодо їх власних річних музичних уподобань) та опублікував загальну статистику платформи щодо найпопулярніших виконавців та їх творів.