Redfall, Ravenlok, Fuga: Melodies of Steel 2 та інші ігри вийдуть у Xbox Game Pass в травні, а також пропозиція «Запроси друзів до PC Game Pass»

Компанія Microsoft розповіла про те, які ігри стануть доступними підписникам сервісу Xbox Game Pass у травні, в також оголосила пропозицію «Запроси друзів до PC Game Pass».

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Вже з першого дня виходу гра Redfall доступна у PC Game Pass. Цей пригодницький шутер запропонує гравцям змогу боротися з вампірами, які захопили та зруйнували Redfall після невдалого наукового експерименту. Гра Redfall доступна на консолях Xbox Series X|S, ПК та хмарних пристроях з EA Play з 2 травня.

Крім того, протягом травня у Xbox Game Pass вийдуть наступні ігри:

Ravenlok (Cloud, Console, ПК) – 4 травня

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 травня

Shadowrun Trilogy (ПК) – 9 травня

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, ПК) – 11 травня

Besiege (Cloud, Console, ПК) – вже доступна

Quantum Break (Console, ПК) – вже доступна

Додатково в сервісі вийдуть доповнення та спеціальні пропозиції для ігор:

Grounded: The Super Duper Update – Вже доступна

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Free Luke Starkiller Character – 4 травня

Madden NFL 23: EA Play Ultimate Team Pack – Вже доступна

Разом з тим, з 15 травня з сервісу Xbox Game Pass зникнуть такі ігри:

Before We Leave (Cloud, Console, ПК)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console, ПК)

Hearts of Iron IV (ПК)

Her Story (ПК)

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console, ПК)

Додатково Microsoft оголосила пропозицію «Запроси друзів до PC Game Pass» для власників підписки PC Game Pass. Вона дозволить надати друзям доступ до PC Game Pass на 14 днів для ознайомлення безплатно.

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Учасники можуть знайти запрошення для друзів на головному екрані Game Pass. Щоб поділитися, достатньо натиснути кнопку «Give PC Game Pass».