Redmi Buds 6 Lite: бездротові навушники з ANC, автономністю до 38 годин та ціною €20

Xiaomi анонсувала пару нових доступних бездротових навушників в рамках свого бренду Redmi. Попри свою бюджетність, нові Redmi Buds 6 Lite можуть похвалитися наявністю активного шумозаглушення та тривалим часом автономно роботи.

Вакуумні бездротові навушники Redmi Buds 6 Lite отримали по одному 12,4-міліметровому динаміку з титановою діафрагмою. Кожний навушник також має по два мікрофони, завдяки чому реалізовано функцію шумозаглушення під час телефонних викликів. Як заявляє виробник, активне шумозаглушення дозволяє відсікти до 40 дБ сторонніх шумів. Функція Hybrid ANC забезпечує інтелектуальне зменшення шуму.

Новинка має вбудований модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5.3. Акумулятор дозволяє прослуховувати музику протягом 7 годин, а разом з батареєю комплектного кейса автономність досягає 38 годин. В комплект постачання включаються змінні силіконові насадки. Користувач може регулювати параметри звуку за допомогою еквалайзера у фірмовому застосунку Xiaomi Earbuds.

Бездротові навушники Redmi Buds 6 Lite надійшли у продаж в Європі за ціною €20. На вибір користувачів пропонуються версії чорного, білого та блакитного кольорів.

Онлайн-курс "Communicative Business English" від Vocabulaba. Прокачайте професійну англійську для роботи в бізнесі та заговоріть впевнено — на співбесіді, презентації чи перемовинах. Детальніше про курс

Джерело: gsmarena

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.