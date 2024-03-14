Регулятор США звинуватив Маска у спробі «спотворити» розслідування щодо поглинання Twitter

Мільярдера підозрюють у «‎махінаціях» з акціями напередодні придбання Twitter, на яких він потенційно міг заробити близько $150 млн.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) продовжує розслідування щодо купівлі Ілоном Маском Twitter за $44 млрд — слідчі визначають, чи порушив мільярдер федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли задовго до поглинання придбав 9,2% акцій Twitter. Регулятор вимагає, щоб особи, які купують понад 5% акцій публічної компанії, розкривали інформацію протягом 10 днів, однак мільярдер цього не зробив. Ця потенційно «‎умисна» затримка принесла мільярдеру $156 млн та спричинила колективний позов від колишніх акціонерів Twitter.

Маск всіляко намагався уникнути надання свідчень, серед іншого заявляючи, що усю інформацію можна відшукати в його біографії, виданій Волтером Айзексоном. Зрештою SEC подала до суду, який попередньо ухвалив, що мільярдер таки повинен з’явитися на слуханні й прокоментувати свої дії.

У новому витку конфлікту регулятори звинуватили Маска в спробі «спотворити» розслідування і застосуванні «ігрових трюків», аби його загальмувати. Цікаво, що заява SEC таки містить посилання на біографію, написану Айзексоном, яку регулятор цитує як «щойно опубліковані докази»:

«За три дні до того, як він мав з’явитися для свідчень (але не з’явився), була опублікована його біографія. Ця книга містить нову важливу інформацію, пов’язану з розслідуванням».

Зазначимо, що Маск протягом багатьох років висміював SEC, яка звинуватила його у шахрайстві після сумнозвісного твіту 2018 року про «забезпечення фінансування для Tesla». Зрештою мільярдер домовився з регулятором та сплатив штраф у $20 млн, хоча все ще бореться з юристом-нянею, який має схвалювати деякі його твіти щодо Tesla.

Джерело: Engadget

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