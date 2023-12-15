Ілон Маск таки свідчитиме у розслідуванні щодо своїх «‎махінацій» з акціями Twitter

Раніше мільярдер відмовився надавати свідчення і заявив, що уся необхідна інформація є в його біографії, яку нещодавно видав Волтер Айзексон — SEC у відповідь подала до суду.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) продовжує розслідування щодо купівлі Маском Twitter за $44 млрд — слідчі визначають, чи порушив мільярдер федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли задовго до поглинання придбав 9,2% акцій Twitter. Правила SEC вимагають, щоб більшість людей, які купують понад 5% акцій публічної компанії, розкривали інформацію протягом 10 днів, однак мільярдер цього не зробив. Ця потенційно «‎умисна» затримка принесла мільярдеру $156 млн, та спричинила колективний позов від колишніх акціонерів Twitter.

Як повідомляє Reuters, у четвер федеральний суддя попередньо ухвалив, що Ілон Маск таки повинен дати свідчення під час чотиригодинного слухання у розслідуванні Комісії.

Адвокати мільярдера минулого місяця заявляли, що SEC «‎перейшла межу переслідування» у вимогах свідчень Маска, а сам Ілон сказав, що усю необхідну інформацію слідчі можуть відшукати у його біографічній книжці.

Маск протягом багатьох років висміював SEC, яка звинуватила його у шахрайстві після сумнозвісного твіту 2018-го року про «забезпечення фінансування для Tesla». Зрештою мільярдер домовився з регулятором та сплатив штраф у $20 млн, хоча все ще бореться з юристом-нянею, який має схвалювати деякі його твіти щодо Tesla.