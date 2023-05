Юрист-няня для Ілона Маска — суд відхилив апеляцію мільярдера, тож дописувати в Twitter про Tesla що заманеться йому все ще дзуськи

Ілон Маск програв у черговій спробі скасувати угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 2018 року, яка передбачає перевірку деяких його твітів про Tesla перед публікацією.

2-й окружний апеляційний суд США на Манхеттені відхилив аргумент Маска про те, що угода є несправедливим «попереджувальним заходом». Судова колегія вважає, що мільярдер міг би захищатися від обвинувачень або домовитися про іншу угоду, якби дійсно хотів публікувати твіти без нагляду юриста.

Юридична перевірка – обов’язкова вимога SEC у рамках угоди про врегулювання шахрайства з цінними паперами, якій передував сумнозвісний твіт Маска про «‎забезпечення коштами» для викупу Tesla, щоб зробити її приватною компанією. Після цього акції компанії різко злетіли, а SEC звинуватила підприємця у «‎брехні й шахрайстві».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

