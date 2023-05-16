Юрист-няня для Ілона Маска — суд відхилив апеляцію мільярдера, тож дописувати в Twitter про Tesla що заманеться йому все ще дзуськи

Ілон Маск програв у черговій спробі скасувати угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 2018 року, яка передбачає перевірку деяких його твітів про Tesla перед публікацією.

Курс «Розробка ігор за допомогою Roblox Studio». Ваша дитина божеволіє від Roblox? Буде з нами розробляти ігри! Місця ще є

2-й окружний апеляційний суд США на Манхеттені відхилив аргумент Маска про те, що угода є несправедливим «попереджувальним заходом». Судова колегія вважає, що мільярдер міг би захищатися від обвинувачень або домовитися про іншу угоду, якби дійсно хотів публікувати твіти без нагляду юриста.

Юридична перевірка – обов’язкова вимога SEC у рамках угоди про врегулювання шахрайства з цінними паперами, якій передував сумнозвісний твіт Маска про «‎забезпечення коштами» для викупу Tesla, щоб зробити її приватною компанією. Після цього акції компанії різко злетіли, а SEC звинуватила підприємця у «‎брехні й шахрайстві».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Відповідно до укладеної згодом угоди з SEC Маск мав залишити посаду голови правління Tesla та сплатити $20 млн штрафу (ще стільки ж мала сплатити сама компанія). Однак домовленість не розв’язала проблеми з твітами – комісія згодом розкритикувала нову публікацію Маска про те, що Tesla випустить «близько 500 000 автомобілів цього року». За кілька годин підприємець уточнив, що мав на увазі, що «компанія вироблятиме 500 000 автомобілів на рік‎».

SEC намагалася засудити Маска за порушення угоди 2018 року, а суддя закликав Маска, комісію та Tesla вирішити свої розбіжності та знайти нове рішення. Домовленість, укладена у квітні 2019 року, дозволила мільярдеру використовувати Twitter «з певними обмеженнями‎», які стосуються деяких подій, особливо фінансових, у житті компанії. В таких випадках Маск повинен отримати попереднє схвалення юриста SEC.

У 2022 році адвокати мільярдера подали клопотання про скасування угоди через те, що начебто SEC зловживала нею, щоб «розпочати нескінченне розслідування» промов Маска та порушити його право на свободу слова. Окружний суддя США Льюїс Ліман відхилив клопотання, і мирова угода залишилася в силі. Юристи оскаржили це рішення, направивши справу до 2-го апеляційного суду США.