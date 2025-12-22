"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons

Новини Кіно 22.12.2025 comment views icon

“Дивні дива” розкритикував творець Fallout: New Vegas через помилки в Dungeons & Dragons. Він прямо каже, що брати Даффери припустилися “критичного” промаху.

У 5-му сезоні Майк Вілер пояснює можливості Клірика з AD&D першого видання й стверджує, що цей клас може використовувати заклинання “Двері між вимірами”. Директор дизайну Obsidian і творець New Vegas Джош Сойєра настільки обурила помилка, що він написав: “Сезон зіпсовано”. Річ у тім, що у першому виданні Клірики не знали такого заклинання.

Глядачі згадали й інші помилки з попередніх сезонів. У серіалі показують клас Чаклуна, хоча він з’явився лише у третьому виданні D&D у 2000 році. В іншій сцені кидок сімки під час “Веселкових бризків” описують як ефект сліпоти, хоча у першому виданні AD&D це працювало інакше. А ще Злодіїв називають “Розбійниками” — терміном, який закріпився тільки в пізніших редакціях гри.

На думку Сойєра, проблема не в окремих дрібних помилках. А в систематичних промахах, як-от ляп з консоллю, який розлютив фанатів ретро-геймінгу.

“Ще одна річ, яка змушує мене дивитися насторожено на ці помилки, полягає в тому, що поки що в п’ятому сезоні репліки не просто неправильні для Першого видання (яке вони, власне, й грають), а натомість цілком відповідають П’ятому виданню”, — додає творець Fallout.

Відео, де Джош Сойєр помітив помилку з класом Клірика 

Сойєр відкидає пояснення, що персонажі — діти й просто грають “не за правилами”. На його думку, сцени з Едді Мансоном показують занадто серйозне ставлення до D&D. У реальних ігрових групах, за його досвідом, підлітки або суворо дотримуються правил, або свідомо підлаштовують їх під себе. Але тут систематично плутають різні видання, що руйнує часову хронологію.

“У першому сезоні це ще можна пояснити [бо герої ще зовсім діти], але в четвертому та п’ятому вже виглядає менш правдоподібно”, — каже Сойєр.

Сам дизайнер пов’язує це з тим, що брати Даффери приблизно на 10 років молодші за нього і, за їхніми ж словами, більше захоплювалися Magic: The Gathering, ніж D&D. Помилки в правилах звісно не руйнують серіал повністю, але можуть дратувати відданих фанатів. Для проєкту, який так активно використовує Dungeons & Dragons як основу для сюжету, такі дрібниці стають помітними.

Вже за кілька днів стартує прем’єра другого тому 5-го сезону “Дивні дива”, який збентежив фанатів трейлером, а саме фразою Стіва та Дастіна: “Ти помреш — я помру”. Фанати вже будують теорії, кого чекає найжорстокіша смерть за всю історію шоу, та закликають братів Дафферів “не забирати” їхніх улюбленців.

Джерело: PC Gamer

