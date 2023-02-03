Рекламний дохід Google минулого кварталу впав на 4% — вдруге в історії компанії

Техногіганти продовжують заробляти гроші, разом з тим демонструючи значне уповільнення зростання доходів. Згідно з фінансовим звітом Alphabet, компанія заробила $76 млрд у четвертому кварталі 2022 року — у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зафіксовано зростання на 1%.

Рекламний бізнес Google є основним для компанії, і дохід там знизився приблизно на 3,5% порівняно з роком тому. Категорія “інше” (куди входять такі продукти, як апаратне забезпечення Google, Nest і дохід від Play Store) компенсувала ці втрати коштом власного зростання на 8%, разом з 32% щорічного зростання в Google Cloud

Тим часом загальний прибуток компанії за четвертий квартал суттєво впав і склав $13,6 мільярда — це зниження на 34% порівняно з минулим роком.

Кілька тижнів тому Google оголосила про звільнення 12 000 співробітників, близько 6% від загальної кількості працівників компанії. Це сталося до публікації фінансового звіту, тож тепер загальна картина справ у компанії виглядає яснішою.

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Однак чистий прибуток Alphabet за 2022 рік склав $60 млрд — що менше, ніж показник минулого року ($76 млрд), але все ще значно більше ніж прибуток 2020 року ($40 млрд).

Джерело: Engadget