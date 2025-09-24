Новини Ігри 24.09.2025 comment views icon

Ремастер Oblivion отримає фізичне видання за €45, для Xbox — папірець замість диска

Маргарита Юзяк

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Ремастер Oblivion більше, ніж через пів року після релізу отримає фізичну версію. Але не всі отримають його порівну — власників деяких консолей Bethesda обділила.

Студія заявила, версія для PlayStation 5 продаватиметься як повноцінне фізичне видання з диском, тоді як власникам Xbox Series X|S доведеться задовольнитися коробкою з папірцем. Замість колекційного диска вони отримають лише цифровий код для завантаження гри. Таке рішення безумовно викликало обурення, бо який сенс тоді купувати фізичну версію?

Стосовно цін кажуть, що стандартна фізична версія коштуватиме $39,99 (€44.99) — і це суттєво менше за цифрове Deluxe-видання ($59,99). Користувачі шукають пояснення різниці в ціні. Можливо, Bethesda продає базову версію гри без доповнень або без частини оновлень, а решту доведеться завантажувати окремо. Хоча студія казала, що версія на диску включатиме оновлення 1.2 прямо “з коробки” — отже, після встановлення можна буде одразу почати проходження без додаткових завантажень. Тож стверджувати про причини такого рішення важко.

Видання для Xbox теж буде повним, хоча і без самого диску. Чому розробники прийняли таке рішення залишається загадкою. Хоча вже було чимало випадків, коли фізичне видання гри на консолях Microsoft виявлялося “папірцем у коробці”. Bethesda вважає, що така модель продажів дозволяє знизити собівартість і зробити гру доступнішою за ціною. Враховуючи таку тезу хочеться запитати: невже версія Xbox Series X|S буде дешевшою, а не просто обмеженою? Хоча відповідь ми розуміємо і без офіційної заяви.

Попередні замовлення на фізичні копії відкриються 29 вересня, а реліз заплановано на 13 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що Oblivion Remastered — це не просте перевидання культової RPG 2006 року, а суттєво оновлена версія з сучасною графікою, покращеним освітленням, оптимізованим інтерфейсом і підтримкою HDR. І разом з тим студія залишила багацько багів з оригінальної частини, а також “підсипала” деякі нові. Наприклад, ремастер лагає буквально на всіх платформах без виключення. Але такі проблеми не завадили Bethesda заробити купу грошей на тайтлі.

Гру випустили без попередніх анонсів і рекламної кампанії, тож спершу здавалося, що фанатський проєкт Skyblivion закриють. Проте розробники не зупинилися, а нещодавно показали перші 15 хвилин геймплею Skyblivion. Деяким фанатам картинка сподобалася навіть більше за оригінальний ремастер.

Джерело: Games Radar / Techtroduce

