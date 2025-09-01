Перші 15 хвилин геймплею Skyblivion: "Краще за ремастер"

Skyblivion / TESRenewal

Моддери нарешті показали перші 15 хвилин Skyblivion — місцями рімейк має кращий вигляд за офіційний ремастер Oblivion, кажуть фанати.

Моддери з TESRenewal розробляють Skyblivion на рушію Skyrim останні десять років. Чимало користувачів роками чекали бодай якоїсь інформації про мод — і ось нарешті ми отримали знайомий вступ із зустріччю з Уріелем Септімом у в’язниці, втечу крізь каналізацію та вихід у відкритий світ Сіроділа. Все це показали під час Creation Mod Con 2025.

Команда повністю переосмислила початок гри, наприклад, NPC отримали оновлені моделі. З іншого боку інтерфейс класів і знаків переробили так, щоб було видно вплив вибору на розвиток навичок, а система відмикання замків тепер поєднує класичну мінігру Oblivion з елементами The Elder Scrolls Online. Печери стали деталізованішими — з наскельними малюнками гоблінів та відкритими стелями, що з’єднують підземелля з поверхнею.

Моддери підкреслюють: Skyblivion — саме рімейк, а не ремастер цього року. Це означає, що з’являться нові підземелля, біоми, зброя, броня, механіки та суттєві графічні зміни. Хоча графіка офіційного ремастера вражає — тут команда вклала чимало можливостей.

“Чувак, виглядає набагато крутіше, ніж ремастер — це точно. Яскраво й ностальгійно, продовжуй у тому ж дусі!” — пишуть у коментарях.

На відміну від офіційного Oblivion Remastered від Bethesda, Skyblivion використовує всю базу модів Skyrim — понад 100 000. У демонстрації вже можна було побачити SkyUI. Це робить проєкт ще привабливішим для фанатів, адже він фактично виходить одразу з багаторічною підтримкою моддерської спільноти. Разом з тим можливо моддери уникнуть жахливих проблем з оптимізацією, яка в Oblivion Remastered стосується будь-якої платформи і дуже дратує.

Розробка все ще триває. TESRenewal шукає досвідчених NavMesh-спеціалістів, дизайнерів інтерфейсу та авторів квестів, щоб завершити роботу. Попри несподіваний реліз Oblivion Remastered, Bethesda не стала перешкоджати проєкту й навіть запросила розробників Skyblivion у штаб-квартиру. Студія дала офіційний дозвіл працювати далі.

Skyblivion — частина TES Renewal Project, який також включає Skywind (рімейк Morrowind). Він рухається повільніше, але вже має геймплейну демонстрацію з лінійкою завдань. Skyblivion він вийде безплатно у 2025 році — у коментарях деякі припускали, що це відбудеться ближче до Різдва.

Джерело: GameRant