PS Plus у жовтні поповниться Alan Wake 2 та ще двома іграми

Alan Wake 2 / Remedy

Sony розкрила ігри, які з’являться у каталозі PS Plus у жовтні 2025 року, де найочікуваніший тайтл — містичний трилер Alan Wake 2.

За два роки після релізу хіт від Remedy зібрав купу схвальних відгуків. Хоча проєкт не став “Грою року”, оскільки боротися з Baldur’s Gate було неможливо, все-таки він зібрав інші нагороди на премії BAFTA Games Awards 2024. Якщо ви не встигли придбати Alan Wake 2, то жовтень стане чудовою нагодою зануритися в похмурі та сюрреалістичні пригоди агентки ФБР Сари та письменника Алана Вейка.

Разом із Alan Wake 2 до підписки додадуть Cocoon — атмосферну інді-пригоду з головоломками. А третя в списку “засвітилася” Goat Simulator 3 — абсурдно-комедійний симулятор кози, який не потребує представлення. Усі три тайтли стануть доступні з 7 жовтня для власників підписок PlayStation Plus Essential.

Поповнення отримають і вищі рівні підписки. Наприклад, 26 вересня до каталогу PS Plus Extra / Premium приєднається The Last of Us Part 2. Ремастер додають якраз до щорічного The Last of Us Day. Sony також анонсувала оновлення класичного каталогу, яке розтягнеться на кінець року: у 2026-му до нього додадуть культові файтинги та перевидання пригодницького хіта Tomb Raider Anniversary.

Новинки PlayStation Plus

PS Plus Essential — з 7 жовтня:

Alan Wake 2 — PS5

Cocoon — PS5, PS4

Goat Simulator 3 — PS5, PS4

PS Plus Extra / Premium — з 26 вересня:

The Last of Us Part II — PS5, PS4

Класичний каталог PS Plus з ретро-іграми, який з’явиться пізніше:

Tekken 3

Soulcalibur 3

Tomb Raider Anniversary

Окремо додамо, що Sony якраз анонсувала власні бездротові колонки для консолей і ПК. Вони обіцяють крутий звук, мінімальну затримку та підтримку 3D-аудіо. А ще PlayStation 5 тепер дозволяє під’єднати DualSense одразу до 4-х девайсів.