Рендери Nothing Phone (2) демонструють більш закруглений дизайн та оновлений світлодіодний інтерфейс на задній панелі

Напередодні офіційної презентації смартфона Nothing Phone (2), яка запланована на наступний місяць, інсайдер OnLeaks опублікував неофіційні рендери цього пристрою. Зважаючи на все, модель другого покоління збереже загальний дизайн Phone (1).

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Однак, якщо придивлятися уважно, кілька відмінностей у дизайні все ж таки можна виявити. Зокрема, плоскі квадратні верхня та бічні грані Phone (1) стали більш закругленими у Phone (2). Відмінності приблизно такі самі, як при порівнянні iPhone 6 з iPhone 5. Передня та задня панелі Phone (2) також мають плавний вигин.

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏 On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023

На задній панелі Nothing Phone (2) доступний миготливий світлодіодний інтерфейс, як і у моделі першого покоління. Хоча загальна форма смужок, що світяться, схожа, деякі з них були розділені на окремі елементи. Це добре видно біля блоку камер та котушки бездротової зарядки. Загалом рендери відповідають тизерному зображенню телефону Nothing, випущеному минулого місяця. Однак зазначається, що рендери створені на основі раннього прототипу, і з того часу дизайн пристрою міг трохи змінитися.

Очікується, що офіційна презентація смартфона Nothing Phone (2) відбудеться в липні. Компанія повідомила про використання процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1 та батареї збільшеної місткості – 4700 мАг. Також очікується наявність 6,7-дюмового дисплея.

Джерело: The Verge