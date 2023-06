Рендери Nothing Phone (2) демонструють більш закруглений дизайн та оновлений світлодіодний інтерфейс на задній панелі

Напередодні офіційної презентації смартфона Nothing Phone (2), яка запланована на наступний місяць, інсайдер OnLeaks опублікував неофіційні рендери цього пристрою. Зважаючи на все, модель другого покоління збереже загальний дизайн Phone (1).

Однак, якщо придивлятися уважно, кілька відмінностей у дизайні все ж таки можна виявити. Зокрема, плоскі квадратні верхня та бічні грані Phone (1) стали більш закругленими у Phone (2). Відмінності приблизно такі самі, як при порівнянні iPhone 6 з iPhone 5. Передня та задня панелі Phone (2) також мають плавний вигин.

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023