Nothing Phone (2) вийде вже у липні: SoC Snapdragon 8+ Gen 1, акумулятор більшої ємності та інші покращення

У недавньому інтерв’ю Forbes генеральний директор компанії Nothing Карл Пей поділився деякими подробицями про майбутній смартфон Nothing Phone (2). Він підтвердив, що пристрій буде оснащений процесором Snapdragon 8+ Gen 1.

На питання, чому у Nothing вирішили використати старий чипсет у своєму новому смартфоні, Карл Пей пояснив, що Snapdragon 8+ Gen 1 отримав багато оновлень з моменту свого випуску та зарекомендував себе як надійний чип. За словами Карла Пея, Nothing віддає пріоритет «досвіду користувача, а не першості в перегонів специфікацій».

Крім того, схоже, що з випуском нового смартфона Nothing намагатиметься конкурувати в основному з Apple на ринку США. Карл Пей заявив, що Nothing Phone (1) залучив значну кількість користувачів iPhone, і оскільки на ринку смартфонів у США нині домінує Apple, це відкриває великі можливості для Nothing Phone (2).

На додаток до інтерв’ю команда Nothing розкрила інформацію про батарею та приблизні терміни випуску Nothing Phone (2). Повідомляється, що пристрій отримає акумулятор місткістю 4700 мАг (проти 4500 мАг у Nothing Phone першого покоління). У компанії очікують, що завдяки ефективності Snapdragon 8+ Gen 1 і батареї більшої місткості загальна продуктивність Phone (2) буде приблизно на 80% вищою, ніж у попередника. Смартфон буде випущено приблизно у липні.

Джерело: phonearena