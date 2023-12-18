Ренесанс ядерної енергетики: Україна законтрактувала у Westinghouse обладнання АР1000 для 5-го блоку ХАЕС

Держпідприємство «Енергоатом» відзвітувало про підписання угоди з Westinghouse про закупівлю обладнання АР1000 для енергоблока №5 на Хмельницькій АЕС. Угоду підписали 17 грудня в Міненерго за участю міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Ми торкалися майбутнього атомної енергетики України у нещодавній статті про міні-АЕС та перспективи їхньої появи в Україні. Ця новина — маленьке, але дуже важливе оновлення у продовження однієї з найактуальніших тем сучасності.

Як пригадуєте, невдовзі в Україні має початися будівництво реакторів щонайменше чотирьох різних типів, і ще у січні Герман Галущенко розповідав, що будівництво реакторів АР1000 від Westinghouse має завершити співробітництво України із рф у сфері атомної енергетики. Ця угода — ще один крок для досягнення цієї мети у процесі, який фактично стартував ще у 2021 році під час візиту до США Володимира Зеленського.

«Вважаю це епохальною подією у розвитку вітчизняної атомної енергетики. Це буде перший в історії не радянський (за походженням) енергоблок, який збудує Енергоатом в Україні. Він матиме потужність понад 1100 МВт з безпечним та надійним ядерним реактором покоління ІІІ+» Петро Котін, президент ДП “НАЕК “Енергоатом”

В «Енергоатомі» зазначають, що обладнання вже виготовлене і наразі перебуває у США, а будівельні роботи на майданчику Хмельницької АЕС почнуться відразу після ухвалення Верховною Радою України закону про будівництво енергоблоків за технологією АР1000. Також команда «Енергоатому» вже підготувала проєкт техніко-економічного обґрунтування.

За попередніми оцінками, загальна вартість будівництва нового енергоблоку №5 на Хмельницькій АЕС, яке забезпечить до 9 тисяч нових робочих місць, складе близько $5 млрд. Фінансування здійснюватиметься коштом власних коштів «Енергоатому» і залученого кредитування U.S. Exim Bank.

Зараз лише п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять — майже готові до пуску. Загалом, відповідно до рішень Кабміну й укладених між ДП «НАЕК Енергоатом» та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два — якраз на майданчику Хмельницької АЕС.

Залишається пригадати про дуже амбітний спільний план провідних західних країн потроїти ядерні потужності до 2050 року — будівництво нових АЕС неминуче призведе до кратного збільшення обсягів як відпрацьованого палива, так і радіоактивних відходів, але це вже інша історія. І точно краще, ніж жити у нафтогазовій залежності від арабських шейхів та російських терористів.

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