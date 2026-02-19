tradfi
Режисер "Полювання на Бена Сола" 2,5 роки безплатно працював над скасованим фільмом

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Зоряні війни"

Оскароносний режисер Стівен Содерберг розповів, як 2,5 роки безплатно працював над скасованим фільмом “Полювання на Бена Сола” для Disney. Над закритим проєктом також довго працювали Адам Драйвер разом із сценаристкою Ребеккою Блант.


Режисер розповів, що розчарування через закриття проєкту поділяли всі, навіть колишня президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Команда працювала над історією понад два роки, студія вже схвалила сценарій, але після презентації керівництву Disney отримали коротку відповідь: “ні”. Про бюджет чи виробничі деталі навіть не йшлося. Він додав, що під час публічних обговорень просив не шукати вигаданих причин закриття.

“Просто скажіть, що сталося, бо все, що ми знаємо, це те, що сталося”, — згадує він розмову.

За словами режисера, єдине пояснення від Disney було таке: “Ми не думаємо, що Бен Соло міг би бути живим”. Проєкт мав показати історію Бена Соло (Кайло Рена) після “Скайвокер. Сходження”, але керівництво засумнівалося, адже персонаж там жертвує собою. Топменеджери не бачили адекватного способу повернути його в новій історії, і зрештою саме Боб Айгер та Алан Бергман скасували фільм, попри підтримку ідеї в Lucasfilm

“Я думав, що розмова буде суто практичною — куди вони підуть, скільки це коштуватиме? І в мене була справді гарна відповідь на це. Але до цього навіть не дійшло. Це божевілля. Ми всі дуже розчаровані”, — ділиться Стівен Содерберг.

За останні роки студія скасувала або відклала чимало фільмів через постійне балансування між експериментами і страхом провалу, і ця картина не стала виключенням.  Про існування “Полювання на Бена Сола” раніше розповів сам Адам Драйвер. У жовтні 2025 року він заявив, що з 2021-го обговорював новий фільм “Зоряних війн” і був готовий повернутися до ролі. Актор назвав сценарій “стандартом” для саги й порівняв атмосферу з “Імперія завдає удару у відповідь”.


Фанати закликали Disney передумати. Частина спільноти навіть заплатила за літак із банером “Врятуйте “Полювання на Бена Сола” над студією Disney у Бербанку. Акторка Дейзі Рідлі також підтримала реакцію фанатів і сказала, що була здивована масштабом інтересу. Хоча керівництво не змінило свого рішення.

Літак із банером “Врятуйте “Полювання на Бена Сола”

Наразі студія завершила зйомки наступного фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач”. Навіть Том Круз долучився до команди в якості оператора, який зняв “водну дуель” на світлових мечах. Прем’єра запланована на 28 травня 2027 року, тобто за рік після прем’єри “Мандалорця і Ґроґу”. Стрічка з Раяном Гослінгом стане першим кінотеатральним релізом “Зоряних війн” за останні 6 років.

Джерело: Variety, Aol



