Том Круз став оператором в нових "Зоряних війнах" і зняв "водну дуель" на світлових мечах

Том Круз зняв дуель на світлових мечах у нових "Зоряних війнах" як оператор
Том Круз на зйомках фільму "Місія неможлива" і Раян Гослінг під час виробництва "Зоряного винищувача". Фото: Paramount, Disney

Режисер фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач” Шон Леві розповів, що одну з важких водних сцен битв зняв ніхто інший, як сам Том Круз. Що цікаво, це сталося доволі випадково, однак результатом задоволені всі.

Актор, каскадер і… оператор

Зірка фільмів “Місія неможлива” Том Круз, який у справах перебував у Лондоні, приїхав на зйомки “Зоряного винищувача”, щоб поспостерігати за процесом. Однак Леві жартома запропонував йому долучитись до однієї зі сцен — дуелі на світлових мечах у воді. Актор, не довго роздумуючи, схопив камеру і зняв потрібну сцену просто з водойми.

“Минулого тижня тут був Стівен Спілберг”, — згадує Леві. “А тепер Том Круз розмахує камерою, псуючи своє дуже гарне взуття”.

Згодом Леві, який початково не повірив своїм очам, додав:

“Тепер, коли ви побачите фільм, то знатиме, що частину його зняв Том. Ну хіба це не круто?”.

Окрім того факту, що Круз допомагав знімати один з ключових майбутніх проєктів у світі “Зоряних війн”, багатьох фанів здивував сам факт наявності битви на світлових мечах. Звісно, для франшизи це є звичною справою, але проєкт Леві сприймався як щось не пов’язане з ширшою сагою про джедаїв Скайвокера, а радше як “більш приземлена” історія.

“Це окремий фільм. Не приквел, не продовження”, — казав Леві. “Це нова пригода. Дія відбувається в період часу, який ще ніколи не досліджувався”.

Що відомо про сюжет “Зоряного винищувача”?

Деталей на цей час небагато. Відомо, що головні ролі взяли на себе Раян Гослінг та Флінн Грей, які нібито пов’язані тісним і навіть родинним зв’язком завдяки персонажу Еммі Адамс. Зі слів інсайдерів, Грей — чутливий до Сили хлопчик, Адамс постає в ролі його матері і є джедаєм, тоді як Гослінг допомагає своєму племіннику тікати від двох злих переслідувачів і виконати певну місію.

У ролі переслідувачів, ймовірно, з’являться Метт Смітт і Мія Гот, яких раніше представили як головних лиходіїв. Серед решти акторського складу: Аарон П’єр, Саймон Берд,  Джамаель Вестман та Деніел Інгз.

Коли реліз?

Як згадувалось вище, режисував фільм Шон Леві (“Дедпул і Росомаха”), а сценарій написав Джонатан Троппер (“Проєкт Адам”). Реліз “Зоряного винищувача” очікується 28 травня 2027 року — за рік після того, як в кінотеатрах стартує “Мандалорець і Ґроґу”.

Раніше Леві розповідав, що нові “Зоряні війни” багато в чому наслідуватимуть “Дивні дива”. Сам режисер продюсував хітовий серіал Netflix, зняв кілька епізодів і навіть мав камео в першому сезоні.

