Marvel «забула» сказати Локі про появу в «Месники: Судний день» — актор побачив своє ім’я вже на презентації

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Ветеран Marvel Том Гіддлстон, відомий роллю Локі, поділився кумедною історією, пов’язаною із кастингом фільму «Месники: Судний день» — актор заявив, що не знав про появу у фільмі, аж доки не переглянув стрім із представленням персонажів.

«Я не знав, вони випустили цю грандіозну трансляцію з іменами на стільцях», — заявив Гіддлстон в новому випуску шоу Джиммі Кіммела (через Comicbook). «Я не знав і подумав: “О, мабуть, я є у фільмі”.

Далі Гіддлстон очевидно перевів все на жарт і заявив, що авжеж «знав», просто «вже настільки звик не знати», що побачити своє ім’я на стільці «стало для нього полегшенням». Що ж, зважаючи на кількість акторів залучених у фільм, цілком можливо, що хтось міг загубитися у списках студії. Тим більше в Marvel, схоже, і самі до кінця не розуміють, яким буде остаточний склад — зйомки офіційно стартували, однак, за чутками, без готового сценарію, оскільки склад акторів редагують на ходу, бо ті мають суперечливі графіки й інші проєкти.

«Месники: Судний день» стане вже восьмим фільмом Marvel, в якому зіграє Том Гіддлстон (враховуючи його камео у сцені після титрів в «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»), тоді як востаннє його персонаж з’являється в другому сезоні серіалу «Локі» і стає ключовою фігурою, що тримає мультивсесвіт — невідомо, чи зіграє актор саме цю версію персонажа в «Судному дні».

Нагадаємо, що дивна 5-годинна презентація акторського складу нових «Месників» стала масштабнішою за будь-які попередні прямі трансляції Marvel і зібрала 275 млн глядачів. Окрім Локі та головного лиходія фільму Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні-молодшого, відомо про появу щонайменше 30 персонажів — нова «Фантастична четвірка», «Громовержці» і деякі з Людей Ікс в тому числі.

Нагадаємо, що Marvel запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. Перша дебютує 18 грудня 2026 року, а друга — 17 грудня 2027 року.

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Раніше в мережі з’явилися перші кадри зі знімань, які дещо натякнули на сюжет: розкрили такі місця дій як Латверія (засніжена батьківщина Дума) і Мадріпур, який свідчить про повернення антагоністки серіалу «Сокіл і Зимовий солдат».