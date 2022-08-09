Take-Two очікує, що майже половина її продажів цього року припадатиме на мобільні ігри Zynga

Компанія Take-Two опублікувала свій перший фінансовий звіт з того часу, як придбала розробника та видавця ігор для мобільних пристроїв Zynga. І схоже, що мобільний сегмент відіграватиме величезну роль у майбутньому видавця.

Чисті замовлення Take-Two у минулому кварталі зросли на 41% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, чимало завдяки Zynga. Витрати споживачів, що повторюються (витрати на віртуальну валюту, додатковий контент, внутрішньоігрові покупки й перегляд внутрішньоігрової реклами) також зросли на 48% і склали 75% від загальної суми чистого доходу. Загалом чистий дохід збільшився на 36% і сягнув $1,1 млрд. Але попри це, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $104,0 млн у порівнянні з чистим прибутком у розмірі $152,3 млн в аналогічному кварталі минулого року. Це пов’язано зі значним зростанням витрат.

Take-Two очікує, що на Zynga припадатиме колосальні 45% від загального обсягу чистих замовлень за весь фінансовий рік, що закінчується у березні 2023 року. Ще 37% чистих замовлень припадатиме на 2K, 17% — на Rockstar, 1% — на Private Division. Проте слід зазначити, що Take-Two офіційно об’єднала свій колишній підрозділ T2 Mobile із Zynga, так що не всі ці чисті замовлення будуть заслугою саме Zynga. Для порівняння, у попередньому фінансовому році на мобільні ігри припадало лише 12% чистих замовлень Take-Two. Тож у будь-якому разі це буде суттєвий приріст доходів від мобільного сегменту.

Генеральний директор Take-Two Штраус Зелнік підтвердив стратегію компанії, яка полягає у використанні нової мобільної гнучкості для створення більшої кількості мобільних побічних продуктів наявної інтелектуальної власності, якщо умови будуть відповідними. Іншими словами, слід очікувати на появу нових мобільних ігор на базі наявних франшиз.

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Також стало відомо, що протягом минулого кварталу було продано понад 12 млн копій NBA 2K22, GTA V розійшлася тиражем близько 5 млн за один квартал і довела загальну кількість проданих копій до 170 млн, а Red Dead Redemption 2 продано понад 45 млн копій. Додатково повідомляється, що гру Midnight Suns від Marvel знову відкладено.

Джерело: ign