Rozetka почала продавати Xbox Series S та Nintendo Switch — включно з Switch OLED та Lite-версією

Кілька днів тому низка великих українських магазинів техніки відкрили сторінки для замовлень ігрових консолей Xbox Series S — і всі одразу заговорили про довгоочікуваний запуск Xbox в Україні на тлі нещодавньої заяви Михайла Федорова з підтвердженням цієї події. Не так сталося, як гадалося — сьогодні Rozetka почала продавати Xbox Series S, а разом з ними ще й старі Nintendo Switch та нові Switch з OLED-екраном.

Річ у тім, що Xbox давно продаються в Україні, але неофіційно. Окремі дрібніші магазини возять консолі з-за кордону: хтось легально з належним розмитненням і сплатою усіх податків, а хтось — з використанням нелегальних чорних схем. Днями кілька великих реселерів почали приймати замовлення на доступнішу модель Xbox Series S. Серед них — Rozetka, Comfy та Moyo. І ось сьогодні Rozetka першою запустила фактичні продажі Xbox Series S, а також компактних Nintendo Switch, оновленої Switch з OLED-екраном та Lite-версії.

Ціни на Xbox Series S та Nintendo Switch в Rozetka

У Rozetka зазначають, що це акція, яка буде проводитися з 24 червня по 15 липня 2022 року, а кількість акційних товарів — обмежена. Тобто, якщо усі консолі розкуплять, то акція закінчиться раніше. Точних даних щодо завезеного об’єму техніки немає.

Наразі можна з впевненістю сказати, що повноцінного запуску Xbox поки що не сталося. Схоже, що ввезли невеличку партію. Можливо, щоб оцінити попит для прийняття остатнього рішення щодо дистрибуції пристроїв в Україні.

Щодо Nintendo, можна згадати, що Switch та інша продукція офіційно почала продаватися в Україні наприкінці 2021 року — її дистрибуцією займалася компанія ERC (дистриб’ютор OnePlus).

Коли сервіси Xbox вже нарешті запрацюють в Україні, поки що дата невідома.