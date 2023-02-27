Новини Технології 27.02.2023 о 13:08

Трьох законів робототехніки вже замало — розробник ChatGPT пропонує нові принципи керування ШІ-технологіями

Катерина Даньшина

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Останні місяці були надзвичайно активними в галузі розробок ШІ — як завдяки чатботам ChatGPT та Bard, так і нейромережам, що генерують зображення чи відео. Однак розробники дивляться в майбутнє і прогнозують швидку появу так званого сильного штучного інтелекту (AGI), який зможе виконувати будь-які завдання не гірше, чи навіть краще за людину.

У статті розробника ChatGPT та DALL-E, компанії OpenAI, зазначається, що AGI має «розширити можливості людства до максимального процвітання», але це може призвести до певних проблем. Через це OpenAI пропонує набір принципів, якими можна керуватись при роботі зі штучним інтелектом. Ось вони:

  • Розгортання та дослідження менш потужних ШІ-систем в реальному світі для отримання досвіду та відгуків.
  • Спрощення доступу до ШІ-систем для всіх.
  • ШІ має підтримувати людські цінності та права.
  • Взаємодія міжнародних структур для використання та регулювання ШІ.
  • Обмін даними та досвідом щодо розвитку штучного інтелекту з громадськістю та залучення зацікавлених сторін, які можуть зробити внесок у розвиток штучного інтелекту.
Зображення, створене нейромережею Midjourney
Зображення, створене нейромережею Midjourney

Це основні моменти — інші можуть виникнути у ході розвитку AGI. Поки що важко передбачити, наскільки швидко розвиватиметься такий ШІ та наскільки ефективною буде координація зусиль й взаємодія між різними країнами. OpenAI очікує, що в довгостроковій перспективі ці та інші вимоги до розробки ШІ стануть обов’язковими для всіх.

Раніше інженери Microsoft компанії, яка інвестувала $10 млрд в OpenAI та інтегрує її ШІ з власними продуктами — розпочали тестувати ChatGPT на роботах та продемонстрували, як чатбот може керувати механізованою рукою чи навіть дроном.

Джерело: gadgettendency


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