Розробник української гри «Ехо Прип’яті» планував продажі на росії — «щоб зібрати гроші на ЗСУ»

Наразі Chornozem Interactive, студія-розробник симулятора ходіння «Ехо Прип’яті», публічно перепросила і заявила, що продажі на росії скасували після перемовин з командою.
В українському геймдеві розгорівся скандал: один із партнерів студії Chornozem Interactive, сценарист Андрій Чебанков, виявив, що гру рекламують у російській «вконтактє», а подальші скриншоти з листування в робочому чаті лише підтвердили плани студії щодо продажу гри на росії:
Ехо Прип’яті. Я трошки подумав і вирішив, що світ має все ж таки знати. NDA я не підписував, імена зафарбував.
Почалося все з того, що ранком мене дуже “обрадувало” повідомлення про те, що керівник розробки всерйоз задумався дозволити продажі в росії, бо про його гру написало… pic.twitter.com/9afvcVnvQS
— Андрій Чебанков (@anomalypryt) July 9, 2024
В листуванні керівник розробки каже, що продажі на росії планувались «від початку», а також порівнював власну гру зі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, в якій на відміну від творіння GSC Game World, нібито не буде російської мови. Ідею керівника розкритикувала й решта команди Chornozem Interactive, а дехто вирішив піти зі студії після таких новин:
На щастя, його ідея не здобула відгук в серцях команди і деякі її навіть покинули. Включно зі мною. Добре, що я не встиг нічого зробити, бо це єбать яка хуйня. pic.twitter.com/GV3GoWGv7P
— Андрій Чебанков (@anomalypryt) July 9, 2024
Далі під дописом з’явився коментар (ймовірно, від того самого керівника розробки):
«Дорогий Андрію, дякую тобі, що ти вирішив спробувати зруйнувати нам декілька місяців важкої роботи, та недоспаних ночей. Ми кошти з продажів рф збирались реалізувати в Україні, в основному на ЗСУ, і ти це знаєш».
Наразі на офіційному акаунті гри в Twitter студія оприлюднила заяву, в якій перепросила за свої плани. В дописі пишуть, що скриншоти листування не відображають картини в повному обсязі, а отримані з продажів гри гроші планували використати для допомоги Україні.
«Спочатку ми дійсно розглядали можливість виходу на російський ринок. Це було пов’язано з прагненням знайти кошти на фінансування гуманітарних ініціатив, спрямованих на допомогу Україні у зв’язку з війною та на допомогу ЗСУ. Однак після ретельного аналізу та роздумів ми вирішили відмовитись від цієї ідеї. Це рішення було прийнято після розмови з нашою командою».
З повним текстом заяви можна ознайомитись у дописі:
Просимо вибачення! pic.twitter.com/keJi47hlam
— Echo of Prypiat (@EchoOfPripyat) July 9, 2024
Залишається сподіватись, що позиція щодо продажів гри на росії належала лише одній людині, яка, на жаль, таким чином, зробила погану рекламу «Еху Прип’яті» в Україні. Ми надіслали в студію запит про коментар, аби уточнити цей момент, оскільки до роботи над грою доклали рук немало людей, і більшість дійсно могла не знати про плани роботодавця. Відповіді ще не отримали, але оновимо текст щойно вона надійде.
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